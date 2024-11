Ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος έξω από γήπεδο στην Κίνα το βράδυ της Δευτέρας, τραυματίζοντας πολλούς ανθρώπους, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

Ο 62χρονος οδηγός συνελήφθη.

Τοπικές αναφορές εκτιμούν ότι τουλάχιστον 20 άνθρωποι, πολλοί από τους οποίους χτυπήθηκαν ενώ γυμνάζονταν στο αθλητικό κέντρο Zhuhai, τραυματίστηκαν και έχουν διακομιστεί στο νοσοκομείο.

Το περιστατικό έλαβε χώρα παρά τα αυξημένα μέτρα ασφαλείας στην πόλη, η οποία φιλοξενεί μεγάλη πολιτική και στρατιωτική αεροπορική επίδειξη.

Τα περισσότερα βίντεο από το περιστατικό που αναρτήθηκαν από αυτόπτες μάρτυρες έχουν έκτοτε διαγραφεί από τα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά ορισμένα πλάνα που εξακολουθούν να κυκλοφορούν στο διαδίκτυο δείχνουν πολλούς ανθρώπους να κείτονται στο έδαφος και να τους περιποιούνται νοσοκόμοι και παρευρισκόμενοι.

Ορισμένα άτομα φαίνονται να μην έχουν τις αισθήσεις τους.

Βίντεο – [Προσοχή σκληρές εικόνες]

