Το προσωπικό του κοινοβουλίου της Αυστραλίας υπέβαλε 30 καταγγελίες για σοβαρά αδικήματα στον χώρο εργασίας, όπως παρακολούθηση, απειλές και σεξουαλική επίθεση, ακόμα και βιασμός καταγγέλθηκε σε διάστημα εννέα μηνών, ανέφερε την Κυριακή η εφημερίδα Sydney Morning Herald, καθώς το νομοθετικό σώμα αγωνίζεται να αντιμετωπίσει ένα κύμα σκανδάλων, όπως αναφέρει το Reuters.

Η υπηρεσία υποστήριξης του κοινοβουλευτικού χώρου εργασίας άνοιξε τον Οκτώβριο του 2023 ως εμπιστευτική υπηρεσία για τους εργαζόμενους του ομοσπονδιακού κοινοβουλίου.

Έλαβε 30 αναφορές για σοβαρά αδικήματα από 339 συνολικά υποθέσεις κατά τους πρώτους εννέα μήνες λειτουργίας της, από τον Οκτώβριο του 2023 έως τον Ιούνιο του 2024, ενώ και ο Guardian έχει εκτενές ρεπορτάζ που επιβεβαιώνεται και αναφέρεται ο βιασμός.

Όσο ανησυχητικές και να είναι οι κατηγορίες, το θετικό είναι πως αυτές καταγγέλθηκαν και διερευνώνται, κάτι πραγματικά πολύ σπάνιο σε χώρους άσκησης εξουσίας.

