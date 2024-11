Ψήφισε Κάμαλα Χάρις η Κάρι Μπράντσο; – Δημοσκόπηση σχετικά με την πολιτική φανταστικών χαρακτήρων

Η εταιρεία δημοσκοπήσεων YouGov ρώτησε τους Αμερικανούς πώς θα ψήφιζαν περισσότεροι από 50 χαρακτήρες από την τηλεόραση και τις ταινίες στις προεδρικές εκλογές μεταξύ της Κάμαλα Χάρις και του Ντόναλντ Τραμπ.

Οι πιο πιθανοί υποστηρικτές της Χάρις, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, περιλαμβάνουν τη Λιζ Λέμον από το «30 Rock», τη Λέσλι Νόουπ από το «Parks and Recreation», την Κάρι Μπράντσο από το «Sex and the City», τη Φοίβη Μπουφέ από το «Friends», την Ελέιν Μπένες από το «Seinfeld» και την Barbie από την ταινία «Barbie».

Οι 10 κορυφαίοι χαρακτήρες που συγκέντρωσαν τις υψηλότερες βαθμολογίες για την υποστήριξη της Κάμαλα Χάρις ήταν όλοι γυναίκες.

Ο Τραμπ και άντρες ψηφοφόροι

Εν τω μεταξύ, η πλευρά του Τραμπ έχει τον Τόνι Σταρκ από το «Iron Man», τον Γουόλτερ Γουάιτ από το «Breaking Bad», τη Νοσοκόμα Ράτσεντ από την ταινία «Στη Φωλιά του Κούκου», τον Τζακ Ντόναγκι από το «30 Rock», τον Χόμερ Σίμσον από το «The Simpsons» και τον Ρον Σουάνσον από το «Parks and Recreation».

Από τους 20 πρώτους χαρακτήρες που ψήφισαν υπέρ του Τραμπ, δύο ήταν γυναίκες.

Η YouGov διεξήγαγε έρευνα σε 1.167 ενήλικες Αμερικανούς μεταξύ 25 και 28 Οκτωβρίου.

Ρώτησε τους ανθρώπους σχετικά με το ποιους χαρακτήρες γνωρίζουν, οπότε υπήρχε η καλύτερη πιθανότητα να ληφθούν αντιπροσωπευτικά στοιχεία.

«Ξέρουμε ότι είναι φανταστικοί, αλλά είναι αισθητές φιγούρες. Είναι φιγούρες που παίζουν ρόλο στην εποχή μας και συνεπώς στη ζωή μας»

Πρόκειται για ένα είδος πολιτικής φαντασίας

Μέρος της απήχησης της δημοσκόπησης είναι ότι οι άνθρωποι αναζητούν πάντα έναν ανάλαφρο τρόπο για να μιλήσουν για κάτι σοβαρό, δήλωσε ο Τζέισον Μίτελ, καθηγητής σπουδών μέσων ενημέρωσης στο Middlebury College στο Βερμόντ.

Επιπλέον, υπάρχει μεγάλη προβολή σε αυτούς τους χαρακτήρες και δεν μπορούν να μας πουν ότι κάνουμε λάθος.

«Αυτό είναι το διασκεδαστικό. Πρόκειται για ένα είδος πολιτικής φαντασίας. Είναι ένας πολύ πιο ανάλαφρος τρόπος για να μιλήσουμε για την πολιτική», είπε.

Έχοντας περάσει μερικές φορές δεκάδες ώρες με ορισμένους από τους χαρακτήρες, πολλοί θεατές έχουν αναπτύξει «σχέσεις» με αυτούς τους ανύπαρκτους ανθρώπους.

«Ξέρουμε ότι είναι φανταστικοί, αλλά είναι αισθητές φιγούρες. Είναι φιγούρες που παίζουν ρόλο στην εποχή μας και συνεπώς στη ζωή μας», δήλωσε ο Μίτελ.

Ο κύριος Μιγιάγκι από το «Karate Kid» θα υποστήριζε την Κάμαλα Χάρις

Υπήρξαν ορισμένα αποτελέσματα που προκαλούν προβληματισμό, όπως η πλειοψηφία των ανθρώπων που πιστεύουν ότι ο κύριος Μιγιάγκι από το «Karate Kid» θα υποστήριζε την Κάμαλα Χάρις και ο Ντουάιτ Στρουτ από το «The Office» θα υποστήριζε τον Τραμπ, σχεδόν 2 προς 1.

Η δημοσκόπηση δεν εξετάζει πολλούς παράγοντες.

Για παράδειγμα, δεν υποτίθεται ότι πρέπει να φέρουμε αυτούς τους χαρακτήρες στο σήμερα;

Διότι σήμερα, η Λούσι Ρικάρντο θα ήταν 113 ετών. Το «I Love Lucy» έκανε πρεμιέρα πριν από 73 χρόνια.

Περίπου το 25% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι η Λούσι θα ψήφιζε τον Τραμπ, ποσοστό που ο Μίτελ θεωρεί υπερβολικά υψηλό για την πρωτοφεμινιστική φιγούρα.

«Η πλοκή σχεδόν κάθε επεισοδίου είναι η προσπάθειά της να βγει από το σπίτι για να βρει δουλειά ή να βγει στην τηλεόραση για να γίνει σταρ», είπε.

«Βρισκόταν πάντα σε έναν υποτιμημένο οικιακό ρόλο».

Ο Μίτελ εξέφρασε τη γνώμη του: «Είναι αυτή που μπαίνει στην κάλπη όταν κανείς δεν κοιτάζει και ψηφίζει την Κάμαλα Χάρις».

Αυτοί που θα ψήφιζαν Κάμαλα Χάρις αρχικά μπορεί στην πορεία της αφήγησης να άλλαζαν

Και στη συνέχεια πρέπει να εξετάσουμε πότε ακριβώς πρέπει να αξιολογήσουμε αυτούς τους χαρακτήρες, σε ποιο σημείο της αφήγησης;. Οι μεγάλες ιστορίες δείχνουν μια μεταμόρφωση του κύριου χαρακτήρα.

Ο Μίτελ είπε ότι αισθάνεται ότι ο Γουόλτερ Γουάιτ ξεκίνησε ως Δημοκρατικός, αλλά τελείωσε το «Breaking Bad» ως Ρεπουμπλικάνος.

Στη συνέχεια, υπάρχει ο Άρτσι Μπάνκερ, ένας δύστροπος τύπος που ήταν ρητά ρεπουμπλικάνος στην αρχή του «All in the Family», αλλά μαλάκωσε από το spin-off «Archie Bunker’s Place», είπε ο Μίτελ

«Μαλακώνει σε σημείο που θα έβρισκε τον Τραμπ δυσάρεστο».

Ο Μπάνκερ ήταν ο χαρακτήρας που ήταν πιο πιθανό να ψηφίσει τον Τραμπ, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση.

Διάσημοι που στήριξαν Κάμαλα Χάρις και αντίστοιχα Ντόναλντ Τραμπ

Οι ηθοποιοί (όχι) μέσα από τους ρόλους τους

Αυτά που γνωρίζουμε για τους ηθοποιούς εισχωρούν επίσης στα δεδομένα, είπε.

«Η Ροζάν Μπαρ της δεκαετίας του ’90 ήταν Δημοκρατική, χωρίς αμφιβολία», δήλωσε ο Μίτελ. «Προφανώς, έχει αλλάξει».

Η Ροζάν Μπαρ έχει γίνει μια πιστή συντηρητική, της οποίας το reboot ακυρώθηκε αφού έκανε ρατσιστικές αναρτήσεις για τη σύμβουλο του Ομπάμα , Βάλερι Τζάρετ, η οποία είναι μαύρη.

Υπάρχουν επίσης λογιστικά στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη, όπως ο Μάιλς Μοράλες στη σειρά κινουμένων σχεδίων Spider-Man και η Μπέλα Σουάν από το «Λυκόφως» που είναι πολύ μικρή για να ψηφίσει νόμιμα.

Ο Μίτελ, ο οποίος δεν συμμετείχε στην ψηφοφορία, δήλωσε ότι υπήρχαν ορισμένες ενδιαφέρουσες περιπτώσεις.

Ο Τόνι Σταρκ, του οποίου η εταιρεία βασίζεται σε κυβερνητικά συμβόλαια, θύμισε στον Μίτελ κάποιον άλλον. «Αν ήταν στον κόσμο μας, θα έπαιζε το παιχνίδι του Ίλον Μασκ» είπε

Η διεκδίκηση του Captain America

Για παράδειγμα, οι υποστηρικτές της Κάμαλα Χάρις ήταν πιο πιθανό από τους υποστηρικτές του Τραμπ να πουν ότι ο Τζόκερ από τη σειρά Batman θα υποστήριζε τον Τραμπ.

Ο Μίτελ δήλωσε ότι πιστεύει ότι ένας χαρισματικός κακός αποτελεί μια ενδιαφέρουσα φιγούρα σε αυτή τη δημοσκόπηση.

Είπε ότι οι Δημοκρατικοί είναι πιο πιθανό να συνδέσουν τον Τζόκερ με τον Τραμπ επειδή είναι πιο πιθανό να πουν ότι «είναι χαοτικός, κακόβουλος, εκδικητικός».

Αλλά, είπε, «οι υποστηρικτές του Τραμπ εστιάζουν στην ψυχραιμία του χαρακτήρα και στο χιούμορ του».

Στη συνέχεια, υπάρχει ο Captain America. Υπήρξε μια αρκετά ομοιόμορφη κατανομή μεταξύ των ερωτηθέντων στη δημοσκόπηση, κάτι που είναι λογικό.

Στην εποχή του ακραίου κομματισμού, κανείς δεν θέλει να δώσει τον Captain America στην άλλη πλευρά.

«Περισσότερο από ό,τι στις περισσότερες εκλογές, αυτό που διακυβεύεται είναι το τι είναι ένας Αμερικανός και ποιος επιτρέπεται να είναι μέρος του», δήλωσε ο Μίτελ.

Πατριωτισμός και δημοκρατία, Ντόναλντ Τραμπ και Κάμαλα Χάρις

Ως συνώνυμο του πατριωτισμού, ο Captain America θα ήταν μια μεγάλη νίκη για οποιαδήποτε πλευρά.

«Οι Ρεπουμπλικάνοι προφανώς έχουν παραδοσιακά προσκολληθεί στον πατριωτισμό ως βασικό ήθος, και βλέπουν επίσης τον Captain America ως… συνδεδεμένο με τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο στην καταγωγή, ενώ οι Δημοκρατικοί, ειδικά σε αυτές τις εκλογές, προσπάθησαν να διεκδικήσουν τον πατριωτισμό και την υπεράσπιση της δημοκρατίας», δήλωσε ο Μίτελ.

Στην άλλη πλευρά του διαδρόμου των υπερηρώων βρίσκεται ο Τόνι Σταρκ, για τον οποίο το 47% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι θα ψήφιζε τον Τραμπ, σε σύγκριση με το 36% που δήλωσε ότι θα ψήφιζε την Κάμαλα Χάρις.

Ο Σταρκ, του οποίου η εταιρεία βασίζεται σε κυβερνητικά συμβόλαια, θύμισε στον Μίτελ κάποιον άλλον.

«Αν ήταν στον κόσμο μας, θα έπαιζε το παιχνίδι του Ίλον Μασκ» είπε ο Μίτελ, προσθέτοντας ότι πιστεύει ότι ο Σταρκ θα κατέληγε να ψηφίσει την Κάμαλα Χάρις στην κάλπη.

Ο Μίτελ δήλωσε ότι είδε για πρώτη φορά το διάγραμμα της YouGov στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Bluesky, το οποίο εξέλαβε ως ένδειξη ότι οι άνθρωποι ενδιαφέρονται να κάνουν ένα διάλειμμα από την πολιτική.

«Θα προτιμούσα τόσο πολύ να μιλάω γι’ αυτό παρά να κοιτάω τα exit polls», δήλωσε το πρωί της Τρίτης.

