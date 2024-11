«Μην κάνουμε πάλι το ίδιο λάθος»: Ο Χάρισον Φορντ υπέρ της Κάμαλα Χάρις

Ο χρόνος έχει αρχίσει να μετράει αντίστροφα και όλα είναι έτοιμα για τις εκλογές στις ΗΠΑ. Λίγο πριν τη μεγάλη ημέρα, ο Χάρισον Φορντ έγινε ο τελευταίος που έβαλε το όνομά του στη λίστα των διασήμων που στηρίζουν δημόσια την Κάμαλα Χάρις.

Ο 82χρονος ηθοποιός, συμμετείχε σε μια σειρά από βίντεο που στηρίζουν την Χάρις και τον Τιμ Γουόλς, λέγοντας ότι αυτοί μπορούν να πάνε μπροστά της ΗΠΑ. Μάλιστα, δεν έκρυψε τη γνώμη του για τον Ντόναλντ Τραμπ, τον οποίο κατηγορεί ότι διχάζει τη χώρα και την ίδια ώρα αγκαλιάζει τυράννους και δικτάτορες σε όλο τον κόσμο.

Harrison Ford: When dozens of former members of the Trump administration are sounding alarms saying ‘For God’s sake, don’t do this again,’ you have to pay attention. They’re telling us something important. I’ve got one vote, same as anyone else, and I’m going to use it to move… pic.twitter.com/C4m4x2Y2qv

— Kamala HQ (@KamalaHQ) November 2, 2024