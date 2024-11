Μάργκοτ Ρόμπι: Γέννησε η… Barbie

Μητέρα για πρώτη φορά έγινε η Μάργκοτ Ρόμπι, φέρνοντας στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι.

Την χαρμόσυνη είδηση αποκάλυψε με δημοσίευμά της η Daily Mail. Η 34χρονη ηθοποιός γέννησε στις 17 Οκτωβρίου και λίγο πριν από την αναμενόμενη ημερομηνία, ωστόσο, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ όλα κύλησαν καλά τόσο για την ίδια, όσο και για το μωρό.

Η τελευταία δημόσια εμφάνιση της Μάργκοτ Ρόμπι ήταν στις 13 Οκτωβρίου, όπου είχε φορέσει ένα μαύρο εφαρμοστό φόρεμα που τόνιζε τη φουσκωμένη κοιλιά της.

Margot Robbie gives birth! Barbie star, 34, delivers healthy baby boy as husband Tom is pictured stocking up on nappies and booze https://t.co/nA0BDnPuhm pic.twitter.com/KzaGwxTRH9

— Daily Mail Online (@MailOnline) November 2, 2024