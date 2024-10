«Η γυναίκα μέσα μου»: H Μπρίτνεϊ Σπίαρς τόλμησε να πει τη δική της αλήθεια στα απομνημονεύματά της

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς γιορτάζει τον ένα χρόνο από την έκδοση των πρώτων απομνημονευμάτων της.

Τη Δευτέρα, 28 Οκτωβρίου, η ποπ σταρ, 42 ετών, γιόρτασε την επέτειο του βιβλίου της «Η γυναίκα μέσα μου» – που κυκλοφόρησε στις 24 Οκτωβρίου 2023 – στο X (πρώην Twitter).

«Ουάου ουάου ουάου ουάου … σας ευχαριστώ όλους για την υποστήριξή σας τον τελευταίο χρόνο!!! Σημαίνει τα πάντα για μένα!!!», έγραψε.

Το βιβλίο («The Woman in Me») καταγράφει τη διαδρομή της Σπίαρς από παιδί-σταρ σε ποπ είδωλο, από τα υψηλά (μουσικά βίντεο, βραβεία και άλμπουμ που έκαναν θραύση) μέχρι τα χαμηλά (η κηδεμονία της, η οποία τερματίστηκε τον Νοέμβριο του 2021).

Η τραγουδίστρια και συγγραφέας αναλογίζεται επίσης τις εμπειρίες που είχε με τους συνομηλίκους και τους μέντορές της όλα αυτά τα χρόνια.

«Ήρθε επιτέλους η ώρα να υψώσω τη φωνή μου και να μιλήσω, και οι θαυμαστές μου αξίζουν να το ακούσουν απευθείας από εμένα», δήλωσε η Σπίαρς στο PEOPLE στο αποκλειστικό εξώφυλλο του Οκτωβρίου 2022. «Όχι άλλες συνωμοσίες, όχι άλλα ψέματα – μόνο εγώ μπορώ να ελέγξω το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον μου».

Wow wow wow … thank you all for your support over the past year !!! It means the world to me !!! If you haven’t gotten your copy of The Woman In Me yet, you can get yours here: https://t.co/qaptyl76A9 💋💋💋@GalleryBooks @simonschuster pic.twitter.com/Po5GNvGKem

— Britney Spears 🌹🚀 (@britneyspears) October 28, 2024