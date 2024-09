Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Τι ετοιμάζει τελικά η πριγκίπισσα της ποπ;

Την Παρασκευή (30 Αυγούστου), η 42χρονη σούπερ σταρ της ποπ, Μπρίτνεϊ Σπίαρς, μοιράστηκε ένα αινιγματικό μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με αφορμή τη φημολογία ότι η ηθοποιός Έμα Ρόμπερτς ενδιαφέρεται να ενσαρκώσει τη Σπίαρς στη βιογραφική μεταφορά των best-seller απομνημονευμάτων της τραγουδίστριας, The Woman in Me.

«Το πρότζεκτ που μπορεί να κάνω δεν είναι μια βιογραφική αφήγηση … είναι ένα μυθοπλαστικό μιούζικαλ όπου υποδύομαι έναν εξαιρετικά έξυπνο χαρακτήρα !!!», έγραψε η Σπίαρς στο Instagram.

«Μυστικό έργο»

Η Universal Pictures φέρεται να κέρδισε τα δικαιώματα για τη μεταφορά του best seller βιβλίου της πριγκίπισσας της ποπ στην οθόνη. Το The Woman in Me (Η γυναίκα μέσα μου) περιγράφει την άνοδο της Σπίαρς, τη σχέση της με τον Τζάστιν Τίμπερλεϊκ – η οποία περιελάμβανε την εγκυμοσύνη της και την έκτρωση – καθώς και τη ζωή της κάτω από μια εξαιρετικά περιοριστική 13ετή επιτήρηση.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο Cosmopolitan, η Ρόμπερτς ρωτήθηκε για τα πρωτοσέλιδα στα οποία η επί χρόνια βοηθός της Σπίαρς, Φελίσια Κουλότα, πρότεινε την 33χρονη ηθοποιό του Space Cadet ως την ιδανική ηθοποιό για να υποδυθεί τη δημιουργό της επιτυχίας «…Baby One More Time» στη βιογραφική ταινία

Ο σκηνοθέτης του «Wicked» Jon M. Chu και ο Marc Platt ηγούνται της παραγωγής της ταινίας, σύμφωνα με το Variety. Η Σπίαρς δήλωσε επίσης στο X (πρώην Twitter) στις αρχές Αυγούστου για ότι εργάζεται πάνω σε ένα «μυστικό έργο» με τον Platt.

«Με ενθουσιασμό μοιράζομαι με τους θαυμαστές μου ότι δουλεύω σε ένα μυστικό project με τον #MarcPlatt. Πάντα γύριζε τις αγαπημένες μου ταινίες … μείνετε συντονισμένοι», έγραψε η Σπίαρς.

«Είναι μια φήμη, αλλά ελπίζω ότι ίσως βγει αληθινή»

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο Cosmopolitan, η Ρόμπερτς ρωτήθηκε για τα πρωτοσέλιδα στα οποία η επί χρόνια βοηθός της Σπίαρς, Φελίσια Κουλότα, πρότεινε την 33χρονη ηθοποιό του Space Cadet ως την ιδανική ηθοποιό για να υποδυθεί τη δημιουργό της επιτυχίας «…Baby One More Time» στη βιογραφική ταινία.

«Ήμουν κάπως,«αγαπώ τη βοηθό της». Θέλω να πω, είναι το μεγάλο μου όνειρο να παίξω την Μπρίτνεϊ Σπίαρς», δήλωσε η Ρόμπερτς για τη συνέντευξη της Κουλότα στο TMZ, στην οποία υποστήριξε ότι οι ρόλοι της Έμα ως παιδί-σταρ σε σειρές του Nickelodeon, όπως το Unfabulous, ήταν ένας καλός παραλληλισμός με τα νεανικά χρόνια της Μπριτ στο The All-New Mickey Mouse Club.

«Είναι μια φήμη, αλλά ελπίζω ότι ίσως βγει αληθινή. Θέλω να πω, θυμάμαι ότι κλειδώθηκα στο δωμάτιό μου και άκουσα το [2003] In the Zone και είπα: «Δεν μπορώ να βγω από αυτό το δωμάτιο μέχρι να απομνημονεύσω κάθε λέξη», δήλωσε η Ρόμπερτς.

*Mε πληροφορίες από: Billboard