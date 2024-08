Πάρις Χίλτον: Μιλά για τη φιλία της με την Μπρίτνεϊ Σπίαρς

H Πάρις Χίλτον έδωσε συνέντευξη στο podcast TalkShopLive και μεταξύ άλλων μίλησε για τη φιλία της με την Μπρίτνεϊ Σπίαρς. Η χρυσή κληρονόμος ανέφερε πως διατηρεί μια πολύ στενή σχέση με την ποπ σταρ, με εκείνη να την επισκέπτεται συχνά στο σπίτι της στο Λος Άντζελες.

Όπως λέει, λατρεύει να βλέπει τα παιδιά της Πάρις Χίλτον.

«Η Μπρίτνεϊ ήταν εδώ πριν μερικές εβδομάδες, της αρέσει να επισκέπτεται τα μωρά. Ειδικά τον μικρό τον Φόενιξ», είπε.

Στη συνέχεια, πρόσθεσε για την τραγουδίστρια: «Είναι πολύ χαριτωμένο να τη βλέπεις με τα μωρά. Απλώς αγαπάει τόσο πολύ τα παιδιά».

Paris Hilton reveals pal Britney Spears frequently comes over: ‘She loves visiting the babies’ https://t.co/XdAPhopVtW pic.twitter.com/NXwEIMhWcs

— Page Six (@PageSix) August 23, 2024