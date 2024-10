Άνθρακες αποδείχθηκε ο «θησαυρός του Νασράλα» καθώς συνεργείο του BBC προσκλήθηκε και ξεναγήθηκε στο νοσοκομείο για το οποίο Ισραήλ είπε ότι βρίσκεται μισό δισεκατομμύριο σε χρυσό και μετρητά της Χεζμπολάχ.

Η Όρλα Γκουερίν του BBC ξεναγήθηκε στο νοσοκομείο Αλ Σαχέλ στη Βηρυτό, όπου το Ισραήλ ανέφερε πως ο Νασράλα έκρυβε τα χρήματα της οργάνωσης. Οι γιατροί αρνήθηκαν τον ισχυρισμό και ξενάγησαν το BBC (και το Sky News) στο κτίριο, συμπεριλαμβανομένου του πρώτου και δεύτερου επιπέδου κάτω από το έδαφος. Επέμειναν ότι δεν υπάρχει τίποτα από κάτω και δόθηκε πρόσβαση στο BBC σε κάθε πόρτα και αίθουσα.

Το βράδυ της Δευτέρας το νοσοκομείο αναγκάστηκε να εκκενώσει περίπου 50 άτομα του προσωπικού και 15 ασθενείς – κανένας από αυτούς δεν ήταν σε κρίσιμη κατάσταση – όταν το Ισραήλ έκανε τον ισχυρισμό του.

Οι αξιωματούχοι του νοσοκομείου επέμειναν ότι το Αλ Σαχέλ δεν έχει καμία σχέση με καμία οργάνωση, ή ομάδα, ή φατρία και λειτουργεί ως ουδέτερο παράσχοντας περίθαλψη σε όλους τους ασθενείς.

BBC fully inspects Al Sahel Hospital in Beirut that Israel says sits above a hidden bunker filled with Hezbollah gold & millions of dollars Finds absolutely nothing pic.twitter.com/9spZetu7vr — NighSide (@NighSide) October 22, 2024

Διεθνής Αμνηστία: Η επίθεση του ισραηλινού στρατού στην τράπεζα Qard al-Hassan να διερευνηθεί ως έγκλημα πολέμου

Η στοχοποίηση από τον ισραηλινό στρατό των υποκαταστημάτων της Qard al-Hassan, μιας μη κερδοσκοπικής οικονομικής ένωσης που συνδέεται με τη Χεζμπουλάχ, με περισσότερα από 30 υποκαταστήματα σε ολόκληρο τον Λίβανο, παραβιάζει πιθανότατα το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και πρέπει να διερευνηθεί ως έγκλημα πολέμου, δήλωσε σήμερα η Διεθνής Αμνηστία.

Σύμφωνα με τους νόμους του πολέμου, τα υποκαταστήματα των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αποτελούν μη στρατιωτικά αντικείμενα, εκτός εάν χρησιμοποιούνται για στρατιωτικούς σκοπούς. Ως εκ τούτου, οι επιθέσεις αυτές συνιστούν πιθανότατα μια άμεση επίθεση σε μη στρατιωτικά αντικείμενα.

Σύμφωνα με το εθιμικό διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, ένα αντικείμενο πρέπει να πληροί δύο κριτήρια για να χαρακτηριστεί ως στρατιωτικός στόχος.

Πρώτον, πρέπει να συμβάλλει αποτελεσματικά στη στρατιωτική δράση, με βάση τη θέση, τη φύση, τον σκοπό ή τη χρήση του. Δεύτερον, η καταστροφή του αντικειμένου πρέπει να παρέχει σαφές στρατιωτικό πλεονέκτημα υπό τις συνθήκες που επικρατούν τη δεδομένη στιγμή.

Το θησαυροφυλάκιο της Χεζμπολάχ με το μισό δισ. δολάρια…

Το Νοσοκομείο Σάχελ στα νότια προάστια της Βηρυτού εκκενώνεται, μετά τους ισχυρισμούς του Ισραήλ ότι κάτω από το νοσοκομείο κρύβεται υπόγειο θησαυροφυλάκιο της Χεζμπολάχ.

Ο διευθυντής του νοσοκομείου, Φάντι Αλαμέχ, διέψευσε την πληροφορία ότι εκεί κρύβονται χρήματα της οργάνωσης και κάλεσε τον στρατό του Λιβάνου να ελέγξει το κτίριο, ώστε να αποδειχθεί ότι οι ισραηλινοί ισχυρισμοί είναι ανυπόστατοι.

O διευθυντής υπογράμμισε πως το νοσοκομείο είναι ουδέτερο. Η διοίκηση του νοσοκομείου εξέφρασε φόβους, μετά τις ανακοινώσεις του ισραηλινού στρατού ότι τις επόμενες ώρες θα υπάρξουν πλήγματα κατά της Χαμάς, αλλά και της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, ότι μπορεί να δεχθεί πλήγμα και το νοσοκομείο.

“Tonight, I am going to declassify intelligence on a site that we did not strike—where Hezbollah has millions of dollars in gold and cash—in Hassan Nasrallah’s bunker. Where is the bunker located? Directly under Al-Sahel Hospital in the heart of Beirut.” Listen to IDF Spox.… pic.twitter.com/SjMZQpKqoJ — Israel Defense Forces (@IDF) October 21, 2024

Το μισό δισεκατομμύριο δολάρια της Χεζμπολάχ σε χρυσό και μετρητά…

Ο ισραηλινός στρατός υποστηρίζει ότι εκεί φυλάσσεται ποσό ύψους μισού δισ. δολαρίων! Η στρατηγική μοιάζει πολύ με αυτή κατά τον βομβαρδισμό του νοσοκομείο Αλ Σίφα στη Γάζα, με περισσότερους από 300 νεκρούς πολίτες.

Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, αντιναύαρχος Ντανιέλ Χαγκάρι, διαβεβαίωσε πάντως ότι το Ισραήλ δεν θα πλήξει το νοσοκομείο Σάχελ. «Η Πολεμική Αεροπορία παρακολουθεί το συγκρότημα, όπως βλέπετε», είπε. «Ωστόσο, δεν θα πλήξουμε το ίδιο το νοσοκομείο».

Οι βομβαρδισμοί εναντίον νοσοκομείων είναι παράνομοι κατά το διεθνές δίκαιο. Χτυπήματα εναντίον νοσοκομείων έχουν λάβει χώρα πολλές φορές στη Γάζα.