Τουλάχιστον 569 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από τη Δευτέρα στον Λίβανο μετά τις σφοδρές επιθέσεις του Ισραήλ σε «θέσεις της Χεζμπολάχ», όπως λένε οι IDF, ωστόσο το λιβανέζικο υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι ανάμεσα στα θύματα είναι 50 παιδιά.

Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις που είχε ξεκινήσει από την προηγούμενη εβδομάδα με τις εκρήξεις των συσκευών επικοινωνίας, αλλά και τη στοχοποίηση σημείων όπου βρίσκονταν διοικητές της Χεζμπολάχ. Ανάμεσα στους νεκρούς, ήταν και και ένας από τους κορυφαίους διοικητές της λιβανέζικης οργάνωσης, ο Ιμπραχίμ Ακίλ.

Όπως είναι φυσικό, μετά την επιλογή του Τελ Αβίβ να κλιμακώσει τις επιθέσεις και να ανάψει ακόμη μεγαλύτερη «φωτιά» στα βόρεια σύνορά του, ο φόβος για περιφερειακή κλιμάκωση είναι μεγαλύτερος.

Το CNN, σε ανάλυσή του, επιχειρεί να απαντήσει το ερώτημα αν το Ισραήλ αντέχει έναν ακόμη γενικευμένο πόλεμο, εκτός από αυτόν στη Λωρίδα της Γάζας, και υπενθυμίζει ότι η Χεζμπολάχ δεν είναι Χαμάς.

«Η Χεζμπολάχ δεν είναι η Χαμάς», δήλωσε ο Γιόελ Γκουζάνσκι, υψηλόβαθμος ερευνητής στο Ινστιτούτο Μελετών Εθνικής Ασφάλειας (INSS) στο Τελ Αβίβ, ο οποίος υπηρέτησε στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ υπό τρεις πρωθυπουργούς. Η Χεζμπολάχ είναι «ένα κράτος μέσα στο κράτος» με πολύ πιο εξελιγμένες στρατιωτικές δυνατότητες, δήλωσε στο CNN.

Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, η λιβανέζικη οργάνωση χτύπησε κοντά στην πόλη – λιμάνι Χάιφα, περίπου 40 χιλιόμετρα νότια από τα ισραηλινολιβανέζικα σύνορα.

Τα ξημερώματα της Τετάρτης έγινε γνωστό ότι η Χεζμπολάχ επανέλαβε μια ακόμη τέτοια επίθεση, χτυπώντας στο μακρινότερο σημείο που το έχει κάνει μέχρι σήμερα, κατά της ισραηλινής ναυτικής βάσης που φιλοξενεί την επίλεκτη δύναμη «Σαγιετέτ 13» στην περιοχή Σατλίτ αλ-Σάτιτ, επίσης κοντά στη Χάιφα.

Επίσης, για πρώτη φορά από την έναρξη των εχθροπραξιών, εκτοξεύτηκαν πύραυλοι από τον Λίβανο προς το Τελ Αβίβ, όπως μετέδωσε και το ραδιόφωνο του ισραηλινού στρατού.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Israeli Army Radio:

For the first time since the beginning of the war, missiles have been launched from Lebanon towards #TelAviv.#Hezbollah #Israel #Lebanon pic.twitter.com/HTjiiYraa5

— Ammar Khan (@AmmarKh12669255) September 25, 2024