Νέος βομβαρδισμός του Ισραήλ κοντά στη Βηρυτό

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ εξαπέλυσαν νέο βομβαρδισμό στη Σααντίγιατ, κοντά στη Βηρυτό, τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες σήμερα Τετάρτη, δήλωσε πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στα λιβανικά σώματα ασφαλείας (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

Η Σααντίγιατ είναι παραθαλάσσια πόλη που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 20 χιλιομέτρων νότια της πρωτεύουσας του Λιβάνου.

Explosions were heard in #Beirut a short time ago following two #IDF airstrikes on #Hezbollah targets just outside Beirut – on the road between the villages of Jiyeh and Saadiyat.

Until now, the IDF has refrained from attacking Hezbollah infrastructure in the Beirut area. pic.twitter.com/YzCOg7UaXj

— Ori Miller🇮🇱 (@orielishamiller) September 24, 2024