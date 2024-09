Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι από την επίθεση με τρία drone που εξαπέλυσε νωρίτερα η Χεζμπολάχ προκλήθηκε πυρκαγιά και περιορισμένης έκτασης ζημιές στην παράκτια περιοχή Ατλίτ, νότια της Χάιφα. Συγκεκριμένα οι δυνάμεις της κατάφεραν να αντιμετωπίσουν τα 2 από τα 3 drones που εκτόξευσε η Χεζμπολάχ και το ένα χτύπησε σε στόχο.

Είχε προηγηθεί ανακοίνωση από τον στρατιωτικό βραχίονα της Χεζμπολάχ για επίθεση κατά της ισραηλινής ναυτικής βάσης που φιλοξενεί την επίλεκτη δύναμη «Σαγιετέτ 13».

Νωρίτερα σήμερα ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Γιοάβ Γκαλάντ, κατηγόρησε τον ΟΗΕ για μεροληψία υπέρ της Χεζμπολάχ.

Στην ανακοίνωσή της η Χεζμπολάχ ανέφερε πως «οι μαχητές της Ισλαμικής Αντίστασης, την Τρίτη, 24-09-2024, εξαπέλυσαν αεροπορική επίθεση με μια μοίρα επιθετικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στο αρχηγείο της ειδικής ναυτικής μονάδας κρούσης «Σαγιετέτ 13» στη βάση Ατλίτ, στοχεύοντας τις θέσεις των αξιωματικών και των στρατιωτών της και πλήττοντας με ακρίβεια τους στόχους τους».

Δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό αν υπάρχουν απώλειες από πλευράς του ισραηλινού στρατού. To χτύπημα της Χεζμπολάχ σηματοδοτεί το σημείο βαθύτερα στο έδαφος του Ισραήλ που έχει φτάσει επίθεση της, από την αρχή του πολέμου στις 8 Οκτωβρίου του 2023.

Η Χεζμπολάχ κρίνει τις επιθέσεις του Ισραήλ και αντίστοιχα «ανοίγει το οπλοστάσιό της», χρησιμοποιώντας πιο δυνατά όπλα ή φέρνει εις πέρας πιο πολύπλοκες επιχειρήσεις.

A significant weapons depot in Atlit al-Shatit was hit by #Hezbollah drones, disabling a large portion of the facility and igniting a fire. Firefighting teams are still working to contain the blaze.#Israel #Lebanon #Netanyahu pic.twitter.com/ZrcKSjg1k6

— Ammar Khan (@AmmarKh12669255) September 24, 2024