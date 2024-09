Η Χεζμπολάχ εκτόξευσε βαλλιστικό πύραυλο κατά της Μοσάντ στο Τελ Αβίβ - Για πρώτη φορά

Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι εκτόξευσε βαλλιστικό πύραυλο κατά των κεντρικών γραφείων της Μοσάντ στο Τελ Αβίβ.

Ο πύραυλος αναχαιτίστηκε, λέει ο ισραηλινός στρατός.

Η λιβανέζικη οργάνωση προχώρησε στη συγκεκριμένη επίθεση ως απάντηση στις εκρήξεις των συσκευών επικοινωνίας και τον θάνατο διοικητών της.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα.

Δείτε σχετικές αναρτήσεις:

⚡️ Red alert sirens sounded in Herzliya, north of Tel Aviv… Hezbollah launched a ballistic missile at Tel Aviv and it was intercepted. pic.twitter.com/iLmqD2k0X0

Israeli Army Radio:

For the first time since the beginning of the war, missiles have been launched from Lebanon towards #TelAviv.#Hezbollah #Israel #Lebanon pic.twitter.com/HTjiiYraa5

— Ammar Khan (@AmmarKh12669255) September 25, 2024