Ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς χαιρέτισε σήμερα την πυραυλική επίθεση των ανταρτών Χούθι της Υεμένης στο Ισραήλ, λέγοντας ότι αυτό δείχνει ότι «ακόμη και οι δυνατότητες του Ισραήλ έχουν όρια και η πιθανότητα να αναπτυχθεί αντίσταση εναντίον της σιωνιστικής οντότητας είναι μια σοβαρή και αληθινή πιθανότητα, όχι φαντασιοπληξία».

Ο πύραυλος των Χούθι, ο οποίος έπεσε σήμερα στο κεντρικό Ισραήλ χωρίς να προκαλέσει θύματα, είναι «ένα μήνυμα προς ολόκληρη την περιοχή ότι το Ισραήλ δεν είναι μια οντότητα στο απυρόβλητο (…)», δήλωσε ο Οσάμα Χαμντάν σε συνέντευξή του στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Senior Hamas official Osama Hamdan commented on the Houthi missile attack on central Israel on Sunday morning, saying that it demonstrates «even Israeli capabilities are limited» in defending itself. pic.twitter.com/lPultFzMIn

