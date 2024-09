Τρεις όμηροι, οι σοροί των οποίων ανακτήθηκαν από τη Γάζα τον Δεκέμβριο, σκοτώθηκαν από ισραηλινά πυρά, σύμφωνα με εβραϊκά μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται οικογένειες, οι οποίες είχαν ενημερωθεί από τον ισραηλινό στρατό για την τύχη τους.

Όπως αναφέρουν οι Times of Israel, οι οικογένειες του λοχία Ρον Σέρμαν και του λοχία Νικ Μπέιζερ, αμφότεροι 19 ετών, και του πολίτη Ελία Τολεντάνο, 28 ετών, ενημερώθηκαν από αξιωματούχους των Ισραηλινών Δυνάμεων Άμυνας ότι τα πυρά των IDF ευθύνονται για το θάνατό τους, μετά από έρευνα.

Οι τρεις είχαν απήχθη στις 7 Οκτωβρίου, ενώ τα πτώματά τους ανασύρθηκαν από μια σήραγγα της Χαμάς στην Τζαμπάλια στις 14 Δεκεμβρίου.

Δεν υπάρχει άμεσο επίσημο σχόλιο από τις IDF.

