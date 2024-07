Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Γιοάβ Γκάλαντ υποστήριξε ενώπιον του ισραηλινού κοινοβουλίου ότι το 60% των μαχητών της Χαμάς έχουν σκοτωθεί ή τραυματισθεί κατά την ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Γκάλαντ δήλωσε επίσης ότι το Ισραήλ έχει διαλύσει τα περισσότερα από τα 24 τάγματα που διέθετε η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς κατά την έναρξη του πολέμου.

Εξάλλου ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας ανακοίνωσε ότι σημειώματα κατάταξης θα σταλούν τις επόμενες εβδομάδες σε ορισμένους υπερορθόδοξους Εβραίους που προηγουμένως εξαιρούνταν από την στρατιωτική θητεία.

Ο υπουργός διευκρίνισε ότι χιλιάδες σημειώματα θα σταλούν, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα υπηρετήσουν όλοι όσοι θα λάβουν τέτοια σημειώματα.

Τουλάχιστον 38.295 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί και 88.241 έχουν τραυματιστεί σε ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας από τις 7 Οκτωβρίου, όπως ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας του θύλακα.

Το τελευταίο 24ωρο, τουλάχιστον 52 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από τη Γάζα, ο ισραηλινός στρατός διάταξε την εκκένωση της πόλης της Γάζας, με τους κατοίκους της να εκτοπίζονται για μια ακόμη φορά.

Μάλιστα, οι IDF έριξαν φυλλάδια που έδειχναν στους κατοίκους και τους εκτοπισμένους Παλαιστίνιους προς τα πού να πάνε.

Ο γενικός γραμματέας της Παλαιστινιακής Εθνικής Πρωτοβουλίας, Μουσταφά Μπαργούτι κατήγγειλε ότι ο ισραηλινός στρατός επιχειρεί να κάνει «εθνοκάθαρση» στην πόλη της Γάζας.

«Η φασιστική κυβέρνηση του Νετανιάχου δεν απομακρύνθηκε ποτέ από τον αρχικό της στόχο της εθνοκάθαρσης ολόκληρου του πληθυσμού της Λωρίδας της Γάζας», έγραψε στο Χ.

Urgent .. Urgent

The Israeli army declared few minutes ago its intention to ethnically cleanse the whole population of Gaza city trying to force hundreds of thousands of Palestinians to evict their city and their homes.

Netanyahu fascist government never departed from its…

— Mustafa Barghouti @Mustafa_Barghouti (@MustafaBarghou1) July 10, 2024