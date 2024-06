Αξιωματικοί των ειδικών υπηρεσιών ταυτοποίησαν τρεις από τους τρομοκράτες που σκοτώθηκαν στο Νταγκεστάν, δήλωσαν στο πρακτορείο Interfax οι αστυνομικές αρχές της Δημοκρατίας του Νταγκεστάν, το οποίο ανήκει στην Ρωσική Ομοσπονδία.

«Μέχρι στιγμής, τέσσερις μαχητές σκοτώθηκαν. Οι τρεις ταυτοποιήθηκαν ως οι γιοι του επικεφαλής της περιφέρειας Σεργκοκαλίνσκι του Νταγκεστάν και ο ανιψιός του», δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου της υπηρεσίας. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Περιφερειάρχης συνελήφθη και οι αξιωματικοί ασφαλείας τον ανακρίνουν.

«Γίνονται έρευνες στο σπίτι του», δήλωσαν πηγές στο πρακτορείο Interfax. Το βράδυ της Κυριακής, το υπουργείο Εσωτερικών του Νταγκεστάν ανέφερε επίθεση σε συναγωγή και εκκλησία στο Ντερμπέντ, καθώς και σε εκκλησία και φυλάκιο της τροχαίας στη Μαχατσκάλα. Η Μουφτεία της Δημοκρατίας ανέφερε το θάνατο εννέα ανθρώπων, δύο εκ των οποίων ήταν πολίτες (o ένας ο ιερέας Νικολάι Κοτέλνικοφ), επτά ακόμη ήταν αστυνομικοί, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία της, άλλοι 25 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Μαζί με τους δράστες της τρομοκρατικής επίθεσης , το σύνολο των θυμάτων ανέρχονται σε 13.

#BreakingNews‌ Russian Special Forces clashed with attackers around the Makhachkala Cathedral in Dagestan. It is estimated that the attackers held approximately 40 hostages. pic.twitter.com/CCboJKAquW https://t.co/AgtBPcuqhW

Αργότερα έγινε γνωστό ότι άλλος ένας αστυνομικός τραυματίστηκε στο κέντρο του χωριού Sergokaly όταν άγνωστοι πυροβόλησαν κατά αυτοκινήτου.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών της Δημοκρατίας, ένας από τους νεκρούς πολίτες ήταν ιερέας εκκλησίας στο Ντερμπέντ. Επίσης, έγινε γνωστή η εκκαθάριση τεσσάρων τρομοκρατών στη Μαχατσκάλα. Η Διεύθυνση Ερευνών της Ρωσικής Επιτροπής Ερευνών για τη Δημοκρατία του Νταγκεστάν άνοιξε ποινικές υποθέσεις βάσει του άρθρου 1 του ν. 205 του Ποινικού Κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας (τρομοκρατική ενέργεια).

Στη δημοκρατία έχει κηρυχθεί καθεστώς αντιτρομοκρατικής επιχείρησης, το οποίο λειτουργεί στις διοικητικές περιοχές της Μαχατσκάλας και του Ντερμπέντ.

Ο επικεφαλής αστυνομικού τμήματος του Νταγκεστάν Όγκνι, που τραυματίστηκε στο Ντερμπέντ πηγάινοντας να συνδράμει το τμήμα στην δικαιοδοσία του οποίου συνέβησαν οι επιθέσεις, έχασε τη ζωή του, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών του Νταγκεστάν. Νωρίτερα, συνεργοί των μαχητών που οργάνωσαν τρομοκρατικές επιθέσεις στη Μαχατσκάλα και το Ντερμπέντ άνοιξαν πυρ εναντίον αστυνομικού αυτοκινήτου στο χωριό Σεργκοκάλα. «Τώρα το χωριό είναι κλειστό για την είσοδο και την έξοδο. Ψάχνουν για άλλους συνεργούς των τρομοκρατών», αναφέρουν πηγές.

🚨🇷🇺BREAKING: DAGESTAN OFFICIAL WHO’S SONS WERE ATTACKERS…ATTACKED

A police car carrying the head of the Sergokalinsky district of Dagestan, Magomed Omarov, came under fire from armed gunmen in the town of Sergokala.

He had been arrested after 2 of his sons allegedly took part… https://t.co/x9QpzYN1WL pic.twitter.com/Xz8t0bcx5A

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 23, 2024