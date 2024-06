Σύμφωνα με τις αναφορές των αστυνομικών αρχών και της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας της Ρωσίας, ομάδα αγνώστων ενόπλων άνοιξε πυρ με αυτόματα όπλα εναντίον της εκκλησίας της Μεσολαβήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου (Tserkov Pokrova Presvyatoy Bogoroditsy) στην οδό Λένιν στο Ντερμπέντ του Νταγκεστάν, μια δεύτερη ορθόδοξη εκκλησία, καθώς και μιας συναγωγής. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η συναγωγή έχει πάρει φωτιά, ένας αστυνομικός σκοτώθηκε και ένας δεύτερος αστυνομικός τραυματίστηκε στο περιστατικό.

Η ρωσική αντιτρομοκρατική υπηρεσία ανέφερε ότι έξι αστυνομικοί και ένας ιερέας σκοτώθηκαν σήμερα στις επιθέσεις που εξαπέλυσαν ένοπλοι σε δύο ορθόδοξες εκκλησίες και σε μια συναγωγή στην περιοχή αυτή. «Οι επιθέσεις εξαπολύθηκαν εναντίον δύο ορθόδοξων εκκλησιών, μιας συναγωγής και ενός αστυνομικού σημείου ελέγχου» στο Νταγκεστάν, ανέφερε η επιτροπή, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο Ria-Novosti. Οι τραυματίες αστυνομικοί έως τώρα είναι 12.

Σε μια συντονισμένη, όπως φαίνεται, επίθεση στην κοντινή πόλη Μαχατσκάλα του Νταγκεστάν, τουλάχιστον ένας αστυνομικός τραυματίστηκε μετά από πυρά εναντίον ενός φυλακίου κυκλοφορίας. «Ένας ιερέας σκοτώθηκε κατά την επίθεση στην εκκλησία», σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημόσιας Επιτροπής Παρακολούθησης του Νταγκεστάν, Σαμίλ Χαντουλάεφ.

«Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έλαβα, ο πατέρας Νικολάι σκοτώθηκε στην εκκλησία στο Νταγκεστάν, του έκοψαν το λαιμό. Ήταν 66 ετών και πολύ άρρωστος», δήλωσε ο Χαντουλάεφ.

Είπε επίσης ότι πυροβολήθηκε ένας φρουρός ασφαλείας στην εκκλησία που ήταν οπλισμένος μόνο με ένα πιστόλι. Επιπλέον ιερείς έχουν κλειστεί στην εκκλησία και περιμένουν βοήθεια, δήλωσε ο Χαντουλάεφ. Πληροφορία και για δεύτερο νεκρό ιερέα.

Εν τω μεταξύ, η συναγωγή έχει πλέον πάρει φωτιά με μεγάλες φλόγες και σύννεφα καπνού να βγαίνουν έντονα από μια σειρά παραθύρων σε τουλάχιστον έναν όροφο του κτιρίου.

Τουλάχιστον ένας αστυνομικός σκοτώθηκε και άλλος ένας τραυματίστηκε στις επιθέσεις στην εκκλησία και τη συναγωγή, σύμφωνα με τις προκαταρκτικές αναφορές του αξιωματικού υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών του Νταγκεστάν, αν και οι αξιωματούχοι λένε ότι εργάζονται για να διευκρινίσουν τις λεπτομέρειες σχετικά με τις απώλειες.

#BREAKING : Terrorists have taken 40 people as their hostages in the Orthodox church of Kirov district in #Makhachkala , #Dagestan region of #Russia . The #Russian security forces are trying to rescue them. pic.twitter.com/ryEUrk50z2

Ο επικεφαλής της Δημοκρατίας του Νταγκεστάν, Σεργκέι Μελίκοφ, εξέδωσε έκτοτε ένα μήνυμα στο Telegram λέγοντας ότι «άγνωστοι έκαναν προσπάθειες να αποσταθεροποιήσουν την κοινωνική κατάσταση. Οι αστυνομικοί του Νταγκεστάν στάθηκαν εμπόδιο στο δρόμο τους. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπάρχουν θύματα ανάμεσά τους».

Ο Μελίκοφ δήλωσε ότι η ταυτότητα των επιτιθέμενων εξακριβώνεται, έχει συσταθεί επιχειρησιακό στρατηγείο και βρίσκεται σε εξέλιξη σχέδιο. Κάλεσε το κοινό να παραμείνει ψύχραιμο, λέγοντας: «Ο πανικός και ο φόβος είναι αυτό στο οποίο υπολόγιζαν. Δεν θα το πάρουν αυτό από τους Νταγκεστανούς!».

Η Διεύθυνση Έρευνας της Ανακριτικής Επιτροπής της Ρωσίας για τη Δημοκρατία του Νταγκεστάν δήλωσε ότι ξεκίνησε έρευνα για την τρομοκρατία σχετικά με τις επιθέσεις βάσει του Ποινικού Κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας. «Διαπιστώνονται όλες οι συνθήκες του περιστατικού και τα πρόσωπα που εμπλέκονται στις τρομοκρατικές επιθέσεις και οι ενέργειές τους θα τύχουν νομικής αξιολόγησης», αναφέρει η ανακοίνωση της ανακριτικής διεύθυνσης.

Υπάρχει φόβος πως οι δράστες κρατούν 40 ομήρους σε μια από τις δύο εκκλησίες. Ρωσικές πηγές πιστεύουν πως πρόκειται για το Ισλαμικό Κράτος του Χορασάν.

Οι δυνάμεις ασφαλείας μπλόκαραν μαχητές στην πόλη Ντερμπέντ και προετοιμάζονται για επίθεση, δήλωσαν οι αστυνομικές υπηρεσίες στο Interfax το βράδυ της Κυριακής. «Επί του παρόντος, οι μαχητές που διέπραξαν τις τρομοκρατικές επιθέσεις στο Ντερμπέντ έχουν ταμπουρωθεί σε ένα από τα κτίρια κοντά στο εστιατόριο Khayal. Οι αξιωματικοί ασφαλείας απέκλεισαν την περιοχή και μπλόκαραν τους μαχητές», δήλωσε ο συνομιλητής της υπηρεσίας.

Δύο γιοι του επικεφαλής της περιοχής Sergokalinsky του Νταγκεστάν, Magomed Omarov, φέρονται να ήταν μεταξύ των τρομοκρατών και φέρονται να έχουν σκοτωθεί. O πατέρας τους παρέδωσε την παραίτησή του και συνελήφθη.

Heavy Fighting is being reported once again within the City of Makhachkala in the Dagestan Region, with several Terrorists being seen in the Street. pic.twitter.com/mbsXnDfnj2

— OSINTdefender (@sentdefender) June 23, 2024