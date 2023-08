Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν εξέφρασε σήμερα τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των 35 θυμάτων της έκρηξης που συγκλόνισε το βράδυ της Δευτέρας τη Μαχατσκαλά, την πρωτεύουσα της περιφέρειας Νταγκεστάν, στο νότιο τμήμα της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές, όλα ξεκίνησαν από πυρκαγιά σε συνεργείο αυτοκινήτων η οποία εξαπλώθηκε σε χώρο αποθήκευσης λιπασμάτων και ακολούθησε έκρηξη σε γειτονικό πρατήριο καυσίμων.

«Εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στις οικογένειες των θυμάτων», είπε ο Πούτιν στη διάρκεια τηλεδιάσκεψης της οποίας προήδρευσε από το Κρεμλίνο.

Η αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης Τατιάνα Γκολικόβα ενημέρωσε τον πρόεδρο Πούτιν πως 35 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους τρία παιδιά. Συμπλήρωσε πως 20 παιδιά συμπεριλαμβάνονται μεταξύ των 119 τραυματιών.

At least 35 people are killed in explosion that created huge fireball at fuel station in Dagestan, spurring condolences from Russian President Vladimir Putin pic.twitter.com/taILtVDU3D

— TRT World Now (@TRTWorldNow) August 15, 2023