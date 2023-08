Ο απολογισμός των θυμάτων της έκρηξης σε πρατήριο καυσίμων στη Μαχατσκαλά, πρωτεύουσας του Νταγκεστάν, στο νότιο τμήμα της Ρωσικής Ομοσπονδίας, αυξήθηκε στους δώδεκα νεκρούς, ανακοίνωσε αξιωματούχος.

Πύρινη κόλαση

«Ως τα μεσάνυχτα (σ.σ. ώρα Μόσχας), έχουμε 12 νεκρούς και 50 τραυματίες» με βάση τις πληροφορίες των ιατρικών αρχών του Νταγκεστάν, ενημέρωσε ο περιφερειάρχης Σεργκέι Μέλικοφ μέσω Telegram.

Ανάμεσα στους νεκρούς βρίσκονται και δύο παιδιά, όπως μεταδίδουν τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα πληροφορίες από τις ρωσικές αρχές.

Η έκρηξη σημειώθηκε σε πρατήριο καυσίμων που βρίσκεται κοντά στο εμπορικό κέντρο Globus, με αποτέλεσμα να τυλιχθούν στις φλόγες αυτοκίνητα και κτίρια σε απόσταση εκατοντάδων μέτρων.

Βομβαρδισμένη ζώνη

A powerful explosion at a service building of a gas station close to an oil depot in the city of Makhachkala, Dagestan. pic.twitter.com/roRpJqYsf6 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 14, 2023

Η στιγμή της έκρηξης στο βίντεο που ακολουθεί:

Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και ασθενοφόρα έσπευσαν στον τόπο της τραγωδίας. Εικόνες αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής, αφού η περιοχή θυμίζει βομβαρδισμένη ζώνη.

The situation at the gas station in Makhachkala right now. Firefighters are hauling water from other areas to stop the fire from spreading. pic.twitter.com/54YNMPAW2c — LX (@LXSummer1) August 14, 2023

Οι αρχές απηύθυναν έκκληση σε κατοίκους και επισκέπτες να μην πλησιάζουν, προκειμένου να διευκολύνουν το έργο πυροσβεστών και διασωστών, καθώς και εξαιτίας του κινδύνου νέων εκρήξεων.

Powerful explosion tonight at the Nafta-24 gas station. UPD: The fire tourism is strong and according to preliminary data, most of the dead and injured are «onlookers» who gathered to look at the fire. pic.twitter.com/ejZb5IMuge — LX (@LXSummer1) August 14, 2023

Τα αίτια παραμένουν αδιευκρίνιστα μέχρι στιγμής.