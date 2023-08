Ένας νεκρός, οκτώ αγνοούμενοι και περίπου 60 τραυματίες είναι ο απολογισμός της έκρηξης που συγκλόνισε νωρίτερα την Τετάρτη εργοστάσιο στην πόλη Σεργκιέβ Ποσάντ, κοντά στη Μόσχα.

Μέλη των συνεργείων διάσωσης ανέφεραν ότι η έκρηξη σημειώθηκε σε αποθήκη με πυροτεχνικό εξοπλισμό, σύμφωνα με το πρακτορείο TASS. Περισσότεροι από 150 πυροσβέστες και αστυνομικοί συμμετέχουν στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, η οποία συνεχίζεται για την ανεύρεση οκτώ ανθρώπων που αγνοούνται.

Βίντεο που δημοσιοποιήθηκαν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν μια τεράστια στήλη καπνού να υψώνεται στον ουρανό πάνω από το σημείο της έκρηξης και σπασμένα παράθυρα σε πολυώροφα κτίρια.

Russia 🇷🇺

Strong explosion occurred in Sergiev Posad, tentatively, it occurred at the Zagorsk Optical and Mechanical Plant, the explosion blew out window frames in nearby houses

Preliminary, the explosion occurred due to a violation of the technological process. pic.twitter.com/VJ9fMUd96r

— Lenar (@Lerpc75) August 9, 2023