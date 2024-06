Δεκάδες νεκροί από ουκρανικούς βομβαρδισμούς σε κατεχόμενες περιοχές

Τουλάχιστον 26 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν χθες Παρασκευή κατά τη διάρκεια αρκετών ουκρανικών πληγμάτων σε περιοχές που ελέγχονται από τη Ρωσία στην ανατολική και τη νότια Ουκρανία, ανακοίνωσαν οι κατοχικές αρχές (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

Ενα διπλό πλήγμα είχε στόχο συγκεκριμένα το χωριό Σαντοβέ, στη νότια περιοχή της Χερσώνας, μέρος της οποίας τελεί υπό ρωσική κατοχή.

More from missile strike on #Lugansk with the ATACMS. There are twenty civilians injured, including an eight-year-old child, by the AFU, authorities said. Since 2014 thousands have died.

Update

Lookes like Ukrainians used air burst missiles against Lugansk

43 injured and 5… pic.twitter.com/JsnrwPtMsV

