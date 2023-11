Οι ψήφοι που πήρε ο Μέσι – Για πόσους πόντους κέρδισε την όγδοη Χρυσή Μπάλα της καριέρας του;

Εδώ και λίγα 24ωρα ο Λιονέλ Μέσι έχει προσθέσει στην τεράστια συλλογή του την όγδοη Χρυσή Μπάλα της καριέρας του.

Ο Αργεντίνος σούπερ σταρ που τον περασμένο Δεκέμβριο στα γήπεδα του Κατάρ οδήγησε την πατρίδα του στην κορυφή του ποδοσφαιρικού Έβερεστ νίκησε στην άτυπη «μονομαχία» τους Έρλιγγκ Χάαλαντ και Κιλιάν Εμπαπέ, φτάνοντας έτσι σε ακόμη ένα σπουδαίο επίτευγμα το οποίο γιγαντώνει τον μύθο του.

Λίγες ημέρες μετά την απονομή του βραβείου στον «pulga» το γαλλικό περιοδικό «France Football» (το οποίο απονέμει το βραβείο) έδωσε στην δημοσιότητα τους ψήφους που έλαβε η πρώτη δεκάδα.

Αυτοί που ήταν υπεύθυνοι για την απόφαση ήταν 100 δημοσιογράφοι και κάθε χώρα που βρισκόταν ανάμεσα στις 100 πρώτες θέσεις στην κατάταξη της FIFA επέλεξε έναν εκπρόσωπο. Όλοι έπρεπε να επιλέξουν πέντε από τους 30 υποψηφίους και ο παίκτης που θα ήταν πρώτος θα συγκέντρωνε 6 πόντους, ο δεύτερος 4, ο τρίτος 3, ο τέταρτος 2 και ο πέμπτος έναν.

🏆 Leo Messi won the Ballon d’Or over Erling Haaland by 105 points.

🇦🇷 Leo Messi – 462 points

🇳🇴 Erling Haaland – 357 points

…here full list of votes country by country! 🌍🗳️

🇿🇦 South Africa: Messi

🇦🇱 Albania: Messi

🇩🇿 Algeria: Haaland

🇩🇪 Germany: Messi

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England: Messi

🇸🇦… pic.twitter.com/IeXwbESkIQ

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 4, 2023