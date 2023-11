Ο Μέσι παίρνει τον Λουίς Σουάρες στην Ίντερ Μαϊάμι (pic)

Νέα «βόμβα» πυροδότησε το δημοσίευμα του «ESPN», σύμφωνα με το οποίο ο Λουίς Σουάρες έχει συμφωνήσει σε όλα με την Ίντερ Μαϊάμι για τη μετακίνησή του στο MLS.

O Ουρουγουανός επιθετικός τον τελευταίο χρόνο αγωνίστηκε στη βραζιλιάνικη Γκρέμιο, όμως όλα δείχνουν πως ο ιδιοκτήτης της ομάδας του Μαϊάμι, Ντέιβιντ Μπέκαμ, κατάφερε να τον πείσει να μετακομίσει στη δυτική πλευρά των ΗΠΑ και να ξανασυναντήσει παλιούς συμπαίκτες και φίλους.

Πέρα από τον κάτοχο της «Χρυσής Μπάλας», για όγδοη φορά, Λιονέλ Μέσι, ο Μπέκαμ μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα κατάφερε να φέρει στο Μαϊάμι από τη Μπαρτσελόνα και τους Σέρχι Μπουσκέτς και Ζόρντι Άλμπα και με την έλευση του Σουάρες μοιάζει να ολοκληρώνει το καταλανικό reunion που κατέκτησε το treble το 2015.

Σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο απομένουν μόνο τα τυπικά για την ολοκλήρωση της συμφωνίας ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Breaking: Inter Miami CF have agreed to a deal with Grêmio’s Luis Suárez, sources have confirmed to ESPN in Uruguay.

Another Barcelona reunion 🤩 pic.twitter.com/VwZH3kVc2b

— ESPN FC (@ESPNFC) November 3, 2023