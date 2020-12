Θα καταφέρναμε να ανταπεξέλθουμε στο lockdown αν αυτό είχε συμβεί πριν δέκα ή και είκοσι χρόνια; Η απάντηση δεν είναι καθόλου δεδομένη, ακόμη και αν βγάλουμε από την εξίσωση τις όποιες πρακτικές παραμέτρους. Φανταστείτε η ανάγκη για αυτοπεριορισμό να μας έβρισκε σε μια εποχή που οι κλήσεις βίντεο θα ήταν ανέφικτες. Ή σε μια εποχή που οι ποιοτικές σειρές και ταινίες δεν θα απείχαν μόλις ένα «κλικ» από την οθόνη μας. Εντάξει, δεν θέλαμε να σας αγχώσουμε. Άλλωστε, τα γεγονότα μιλούν από μόνα τους: Ποιος είναι εκείνος που δεν στράφηκε σε τηλεοπτικό ή κινηματογραφικό περιεχόμενο στα δύσκολα βράδια της καραντίνας; Και ποιος είναι εκείνος που θα σταματήσει να το κάνει ακόμη και όταν όλοι μας βγούμε ξανά ασφαλείς στον δρόμο, ανακτώντας την κανονική μας ζωή;

Πολλοί από εμάς, άλλοι με τους αποκωδικοποιητές μας ανά χείρας, άλλοι χωρίς αυτούς, ορισμένοι κάνοντας την πρώτη μας δωρεάν δοκιμή, γεμίσαμε το χρόνο μας με τον πλούσιο κατάλογο του Vodafone TV. Έχοντας να διαλέξουμε ανάμεσα σε αμέτρητες ταινίες, σειρές, ντοκιμαντέρ και παιδικό περιεχόμενο, είναι σίγουρο πως αποκλίναμε σημαντικά στις επιλογές μας. Άλλωστε, το Vodafone TV έχει προσθέσει στην On Demand κατηγορία της πλατφόρμας μια νέα δωρεάν κατηγορία κάθε εβδομάδα, για να μας βοηθήσει να περάσουμε τις επόμενες εβδομάδες μαζί –και πάνω από όλα με ασφάλεια.

Ταυτόχρονα, όμως, μέσα από αυτό τον πλούσιο και ενδιαφέροντα κατάλογο, υπήρξαν σειρές που ξεχώρισαν και με τον τρόπο αυτό κατάφεραν κατά κάποιο τρόπο να μας ενώσουν. Αλήθεια, εσείς για πόσες νέες αγαπημένες σειρές συζητήσατε τον μήνα που μας πέρασε; Το πιθανότερο, πάντως, είναι ότι αναφερθήκατε τουλάχιστον σε κάποιες από τις παρακάτω, που ήταν και αυτές που αγαπήθηκαν περισσότερο από τους συνδρομητές του Vodafone TV.

Big Little Lies

Τι συμβαίνει όταν παίρνεις μια σειρά-φαινόμενο και της προσθέτεις τη Meryl Streep; Θαύματα, απαντάμε εμείς, και ο δεύτερος κύκλος του Big Little Lies το αποδεικνύει περίτρανα σε όποιον επιλέγει να τον παρακολουθήσει, αποκλειστικά στο Vodafone TV. Πολυεπίπεδες ερμηνείες, έξυπνο σενάριο, χαρακτήρες αντιμέτωποι με ένα εξαιρετικά τραυματικό γεγονός (αφήνουμε εκτός τα spoiler για όσους δεν έχουν κάνει ακόμη στον εαυτό τους το δώρο της πρώτης σεζόν). Τι άλλο να ζητήσει κανείς από την τηλεόρασή του;

Chernobyl

Οι γεννημένοι πριν τη δεκαετία του ’80, θυμούνται ακόμη τον πανικό που ακολούθησε την αποκάλυψη των πραγματικών γεγονότων της έκρηξης του αντιδραστήρα στο Τσέρνομπιλ. Την εποχή που τα φρέσκα προϊόντα ταυτίζονταν στο μυαλό των καταναλωτών με το θάνατο, το σοκ της αρχικής απόκρυψης του μεγέθους της καταστροφής και –φυσικά- το γενικευμένο άγχος για τη δημόσια υγεία σε μια τεράστια ακτίνα γύρω από την Ουκρανία, η οποία συμπεριέλαβε και τη χώρα μας. Όλο το παρασκήνιο των τρομερών γεγονότων μεταφέρθηκε σε μια συγκλονιστική σειρά της HBO που λατρεύτηκε από εκατομμύρια τηλεθεατές σε όλο τον κόσμο –και βέβαια και στην Ελλάδα, μπορεί κάποιος να το παρακολουθήσει αποκλειστικά στο Vodafone TV.

Euphoria

Καθόλου τυχαία, η ΗΒΟ κατακτά άλλη μια θέση στις αγαπημένες σειρές των συνδρομητών του Vodafone TV με μια σειρά που δεν μας λυπάται καθόλου. Έφηβη κύηση, εξάρτηση από τα ναρκωτικά, ταυτότητα φύλου, ψυχική ασθένεια, σεξουαλική βία, επιθέσεις σε σχολεία… Το σκοτεινό ψηφιδωτό της εφηβείας στον κόσμο του σήμερα δεν άφησε ασυγκίνητο κανένα θεατή. Είναι λογικό λοιπόν που η σειρά με το καλύτερο soundtrack των τελευταίων ετών, ξετρέλανε ακόμη και τον Leonardo DiCaprio.

Four Weddings and A Funeral

Όπως γνωρίζουν πολύ καλά όλοι όσοι λάτρεψαν τη μίνι σειρά του Hulu, το Four Weddings and A Funeral σχετίζεται με την αγαπημένη ταινία όλων μας όσο και τα μακαρόνια με κιμά με το παστίτσιο. Ορισμένα υλικά μοιάζουν ή μεταφέρονται αυτούσια, τα τελικά αποτελέσματα είναι πεντανόστιμα, όμως η ουσία τους διαφέρει σημαντικά. Αυτή είναι και η γοητεία μιας από τις πιο ευχάριστες σειρές που έχουμε απολαύσει εδώ και καιρό.

Εδώ δεν έχουμε να πούμε πολλά –ή μάλλον έχουμε να πούμε τόσα, που σίγουρα δεν μας αρκεί ο χώρος σε αυτό εδώ το κείμενο. Η σειρά που ταυτίστηκε με την HBO, κάνοντας το περιεχόμενό της (ακόμη πιο) περιζήτητο σε όλο τον κόσμο, παραμένει ψηλά στο ραντάρ των Ελλήνων θεατών. Και είναι απολύτως φυσιολογικό. Ίντριγκα, σεξ, επικές μάχες και χαρακτήρες πολύ πιο περίπλοκοι από ό,τι μας έχει συνηθίσει το genre της φαντασίας μας δίνουν ό,τι χρειαζόμαστε για τα βράδια του lockdown, και πολλά παραπάνω.

I Know This Much Is True

Πιστεύουμε με κάθε ειλικρίνεια ότι δεν έχει υπάρξει άτομο που να έχει παρακολουθήσει το I Know This Much Is True, τη φετινή μίνι σειρά της ΗΒΟ, χωρίς να εντυπωσιαστεί από τη διπλή, μαγική ερμηνεία του Mark Ruffalo –ή που να μην είδε με άλλο μάτι την ιστορία της δικής του οικογένειας, με όλα τα τραύματα, το δέσιμο, τις λύπες και τις χαρές που αυτή περιλαμβάνει. Για αυτό και η θέση του στις σειρές της πλατφόρμας που αγαπήθηκαν περισσότερο, δεν θα έπρεπε να μας ξαφνιάζει.

Killing Eve

Δράση, λαμπεροί προορισμοί, τα πιο ονειρικά outfits που έχουμε δει σε σειρά εδώ και καιρό και όλα αυτά στο φόντο της ιστορίας μιας ευφυέστατης πληρωμένης δολοφόνου και μιας πράκτορα που αναλαμβάνει να την ξεσκεπάσει, για να καταλήξει εξίσου παθιασμένη με την υπόθεση όσο και με την ίδια τη Villanelle. Α, και δεν ξέρω αν αναφέραμε το βιτριολικό χιούμορ του σεναρίου, που για τον πρώτο κύκλο της σειράς έχει επιμεληθεί η υπερ-ταλαντούχα Phoebe Waller-Bridge. Αν υπάρχει μια σειρά που πραγματικά μπορεί να ομορφύνει τις μέρες της καραντίνας, αυτή είναι αναμφίβολα το Killing Eve.

Lovecraft Country

Τι σχέση έχουν οι φυλετικές διακρίσεις με τα αρχαία τέρατα της λαβκραφτιανής μυθοπλασίας; Αν πιστέψουμε το Lovecraft Country, τη σειρά της ΗΒΟ που λατρεύτηκε για τον αριστοτεχνικό συνδυασμό του κοινωνικού σχολίου, των στοιχείων horror και του καυστικού χιούμορ, μάλλον μεγαλύτερη από ό,τι θα μαντεύαμε με το πρώτο άκουσμα.

Normal People

Τα λεγόμενα coming-of-age stories, τις ιστορίες δηλαδή που παρακολουθούν τους χαρακτήρες στην πορεία τους προς την ενηλικίωση, πολλοί εμίσησαν, το Normal People όμως (σχεδόν) ουδείς. Δύο έφηβοι με διαφορετική ταξική προέλευση, διαφορετικές ανασφάλειες και μια κοινή ανάγκη να γνωρίσουν τον εαυτό τους ερωτεύονται, μεγαλώνουν, εγκαταλείπουν την πόλη τους για να σπουδάσουν, απομακρύνονται και ξανασυναντιούνται, ακριβώς όπως τόσοι και τόσοι άλλοι συνομήλικοί τους. Από τις οθόνες μας δεν περνά μόνο ο έρωτά τους. Παρακολουθούμε τα πρώτα δικά μας σκιρτήματα, τις υπαρξιακές μας αγωνίες, την προσπάθειά μας να γκρεμίσουμε το παιδί μέσα μας για να ανασυγκροτήσουμε από τα συντρίμμια του τον ενήλικο εαυτό μας. Και όλες αυτές οι καθοριστικές στιγμές αποδίδονται με τόση δεξιοτεχνία ώστε αναπόφευκτα να μας συγκινούν, όσα χρόνια και αν έχουν περάσει από όταν τις ζούσαμε.

Perry Mason

Ο θρυλικός δικηγόρος που πρωταγωνίστησε σε 80 μυθιστορήματα του Erle Stanley Gardner, κάνοντας την πρώτη του εμφάνιση το 1933, είναι σαφές ότι εξακολουθεί να συναρπάζει το κοινό με τις περιπέτειές του. Ατμόσφαιρα νουάρ, μυστήριο, διαφθορά, τρομερές ερμηνείες και μια αδυσώπητη ματιά σε ζητήματα όπως ο ρατσισμός και η ομοφοβία, συνθέτουν μια σειρά που «κρατά» τον θεατή από το πρώτο μέχρι το τελευταίο επεισόδιο.

Raised by Wolves

Τι θα μπορούσε να είναι καλύτερο από μια δυστοπική σειρά δια χειρός Ridley Scott, για να ξεχάσουμε για λίγο την… πραγματική δυστοπία μας; Πανέμορφες εικόνες, δυσεπίλυτα μυστήρια, ερωτήματα για την ανθρώπινη φύση και τα όριά της: Κάθε απαίτηση που μπορεί να έχει ένας λάτρης του sci-fi συμπυκνώνεται στο Raised by Wolves από τον μετρ του είδους, με τη σφραγίδα της ΗΒΟ.

Sex and the City

Ναι, εξακολουθούμε να βλέπουμε Sex and the City. Και ναι, ξέρουμε ότι το ίδιο κάνετε κι εσείς. Οι ιστορίες της Κάρι, της Σαμάνθα, της Μιράντα και της Σάρλοτ, έχουν ακόμη πράγματα να μας πουν και να μας μάθουν. Και, ας είμαστε ελικρινείς: Μας επιτρέπουν να νοσταλγήσουμε εποχές πιο φωτεινές από τη δική μας, αλλά και να θυμηθούμε τον εαυτό μας όπως ήταν την πρώτη φορά που παρακολουθήσαμε τη θρυλική σειρά που πλέον φιλοξενείται αποκλειστικά στο Vodafone TV.

The Handmaid’s Tale

Η μεταφορά του Hulu δεν κατάφερε απλώς να δώσει νέα πνοή στο εμβληματικό φεμινιστικό μυθιστόρημα της Margaret Atwood και να σαρώσει Emmy και Χρυσές Σφαίρες. Οι κόκκινοι μανδύες της σειράς που συγκλόνισε ολόκληρο τον κόσμο, και διατίθεται στη χώρα μας αποκλειστικά στο Vodafone TV, έγιναν σύμβολα της διαμαρτυρίας των γυναικών απέναντι στην καταπάτηση βασικών δικαιωμάτων τους. Και, όπως καταλαβαίνετε, αυτό δεν οφείλεται μόνο στη δεξιοτεχνία του στυλίστα.

The Undoing

Αν αγαπάτε τις σειρές μυστηρίου και δεν έχετε δει ακόμη το The Undoing, ειλικρινά δεν ξέρουμε τι περιμένετε. Με συντελεστές πρώτης γραμμής, την Nicole Kidman σε μια από τις καλύτερες ερμηνείες της και τον Hugh Grant να μας ξαφνιάζει (πολύ) ευχάριστα σε έναν ανατρεπτικό ρόλο, το The Undoing μας έκοψε την ανάσα καθώς παρακολουθούσαμε το ένα επεισόδιο μετά το άλλο, αποκλειστικά στο Vodafone TV.

