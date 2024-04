Ανοιξιάτικο μανικιούρ: Οι 4 πιο hot τάσεις για κοντά νύχια

Τι χρειαζόμαστε την άνοιξη; Χρώμα κι ένα καλό μανικιούρ να συνοδεύει τις εμφανίσεις μας. Η αλήθεια είναι πως όσο κι αν αγαπάμε τις έντονες αποχρώσεις, φέτος τα pastels έχουν την τιμητική τους. Το ανοιξιάτικο μανικιούρ απογειώνεται με τα χρώματα που συνδυάζονται εύκολα με κάθε μας outfit από το πρωί μέχρι το βράδυ.

Συγκεντρώσαμε όλα τα νέα trends στα νύχια για να πάρεις κι εσύ έμπνευση για το επόμενο μανικιούρ σου. Από το butter yellow, την πιο soft εκδοχή του κλασσικού κίτρινου, μέχρι τα almond-shaped nails και τα naked nails, σου προτείνουμε τέσσερα μανικιούρ και μερικά ακόμη βερνίκια για να επιλέξεις αυτό που ταιριάζει περισσότερο στα γούστα σου.

Butter yellow

Αυτή η εκδοχή του κίτρινου είναι μία από τις αγαπημένες μας αποχρώσεις την άνοιξη. Μπορείς να το συναντήσεις μονόχρωμο ή να αναβαθμίσεις τα νύχια σου μ’ ένα διακριτικό σχέδιο σε nude αποχρώσεις. Το βερνίκι νυχιών Essie Expressie 100 Busy Beeline θα σε βοηθήσει να πετύχεις το αποτέλεσμα που θες.

Almond-Shaped Nails

Σύμφωνα με τους ειδικούς, τα almond nails θα είναι ανάμεσα στις κορυφαίες τάσεις φέτος στο ανοιξιάτικο μανικιούρ. Είναι ένα από τα πιο κολακευτικά σχήματα νυχιών και θα το πετύχεις συνδυάζοντας απαλές αποχρώσεις. Δοκίμασε το βερνίκι νυχιών Essie Gel Couture Atelier Collection για ένα τέλειο μανικιούρ σε αυτό το σχήμα.

Naked Nails

Τα τύπου φυσικά νύχια είναι για ακόμα μία χρονιά στη μόδα. Όπως το no make up μακιγιάζ κάνει θραύση, έτσι και το φυσικό αυτό μανικιούρ έχει την τιμητική του. Με το βερνίκι νυχιών Essie Gel Couture First Look Collection θα δώσεις ένα πολύ ελαφρύ χρώμα στα νύχια σου, για να είναι περιποιημένα, αλλά χωρίς έντονα χρώματα ή υπερβολές.

Skinny French

Η νέα τάση στα νύχια που βλέπουμε τον τελευταίο καιρό δεν είναι άλλη από το κλασσικό γαλλικό μανικιούρ με τη λεπτή γραμμή αλλά σε διάφορες αποχρώσεις εκτός από λευκή. Δοκίμασε το εναλλακτικό αυτό γαλλικό μανικιούρ με το βερνίκι νυχιών Essie Color Mint Candy Apple ή το Essie Kissed by Mist για ένα πιο cool ροζ τόνο.

