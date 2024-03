Ανοιξιάτικο μανικιούρ: Οι νέες τάσεις στα νύχια για να πάθεις εμμονή

Όποιος είπε ότι το να φτιάχνεις τα νύχια σου είναι χαλαρωτικό, δεν έχει περάσει 15 λεπτά ξεφυλλίζοντας πανικόβλητη ένα μπρελόκ με χρώματα ακρυλικών νυχιών, προσπαθώντας να καταλήξει σε ένα απλό ροζ χρώμα τσιχλόφουσκας ή επιλέγοντας ένα ολοκληρωμένο σχέδιο.

Αυτή την άνοιξη, βάζουμε τέλος στα μίνιμαλ μανικιούρ που κυριαρχούσαν στα δάχτυλά μας τον τελευταίο χρόνο.

Παστέλ αποχρώσεις που αναδεικνύουν τις σταρένιες επιδερμίδες θα είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής στα συνολικά looks, ενώ έντονα χρώματα θα σου φτιάχνουν τη διάθεση και θα σε γεμίζουν με αισιοδοξία κάθε φορά που θα κοιτάς τα άκρα σου.

Τα νύχια Cat Eye επιστρέφουν σε μια φρέσκια παλέτα. Αυτή την άνοιξη, πειραματιστείτε με το αστραφτερό φινίρισμα πάνω από εποχιακά χρώματα όπως το παστέλ κίτρινο και το απαλό, απαλό μπλε.

Tο mini summer kit Νυχιών Essie είναι το ιδανικό mini set για το καλοκαιρινό μανικιούρ σας. Τρεις μοναδικές best selling αποχρώσεις Εssie, σε ένα καλοκαιρινό kit – απαλό μπεζ-ροζ Τopless και Βarefoot, ανοιχτό μπλε Salt Water Happy, καυτό κόκκινο-κοραλί Too Too hot.

Όλα είναι πιο όμορφα με ένα φιόγκο πάνω – συμπεριλαμβανομένου του μανικιούρ σας. Ντύστε το αγαπημένο σας βερνίκι με τρισδιάστατους φιόγκους και πέρλες για να καρφώσετε την αισθητική της κοκέτας. Με τρισδιάστατα αυτοκόλλητα νυχιών δεν χρειάζεται να είστε ειδικευμένοι στο δέσιμο του τέλειου φιόγκου. Απλώς προσθέστε μια κουκίδα κόλλας νυχιών ακριβώς στο σημείο που θέλετε να κολλήσετε στο αξεσουάρ.

Επιλέξτε το Korres Gel Effect Nail Colour 2 Porcelain White με υφή gel. Το νέο χρώμα νυχιών είναι ακόμα πιο πλούσιο, έντονο, με μοναδική αντοχή στο ξεφλούδισμα, ενώ με τη βοήθεια του ειδικά σχεδιασμένου πινέλου απλώνεται ομοιόμορφα στα νύχια.

Το ροζ βερνίκι νυχιών δεν θα φύγει ποτέ από τη μόδα – και αυτή την άνοιξη, αμέτρητες αποχρώσεις θα είναι παντού στα νύχια των κοριτσιών. Τα λαμπερά μοβ είναι επίσης μοντέρνα. Με το βερνίκι Νυχιών Essie Gel Couture First Look Collection 150 Haute δεν χρειάζεται να επισκεφθείτε ένα ινστιτούτο ομορφιάς για να αποκτήσετε το τέλειο μανικιούρ. Απλά επιλέξτε το αγαπημένο σας χρώμα από την ποικιλία των αποχρώσεων και εφαρμόστε το βερνίκι εύκολα, γρήγορα και άνετα από την άνεση του καναπέ σας.

Ανεξάρτητα από την εποχή, το ουδέτερο βερνίκι νυχιών είναι μια διαχρονική επιλογή. Φυσικά και έχετε δει την Margot Robbie και την Kylie Jenner που επιλέγουν το διακριτικό αυτό mani look.

Για να το πετύχετε επιλέξτε το βερνίκι Νυχιών Essie Color 06 Ballet Slippers. Εύκολη εφαρμογή, μεγάλη αντοχή και γρήγορο στέγνωμα.

Το κόκκινο βερνίκι νυχιών είναι εδώ και πολύ καιρό ένα δοκιμασμένο και αληθινό κλασικό στον κόσμο του μανικιούρ. Ενώ ο χειμώνας είχε σκούρες αποχρώσεις, η άνοιξη θα υποδεχτεί μια πιο φωτεινή, σχεδόν νέον απόχρωση.

Ανοιχτό γκρι με ψυχρούς τόνους, μαζί με πιο μεσαίου τόνους, αναμένεται να εμφανιστούν τους επόμενους μήνες.

