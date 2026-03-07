Η σφοδρότητα του πολέμου στη Μέση Ανατολή έχει σοκάρει όλο τον πλανήτη. Αυτό που συμβαίνει στο Ιράν δεν είναι απλά μια περιφερειακή σύγκρουση. Είναι η είσοδος σε μια νέα εποχή γενικευμένης γεωπολιτικής αστάθειας ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας στην Κοζάνη και έθεσε το ερώτημα του ενός εκατομμυρίου: Με τον Μερτς ή με τον Σάντσεθ;

Η αγριότητα του πολέμου «για πρώτη φορά με τόσο βαριές συνέπειες, αγγίζει όχι μόνο τη γειτονιά μας, αλλά κι εμάς»

Το τελευταίο διάστημα, η αντιπαράθεση του Πέδρο Σάντσεθ με τον Ντόναλντ Τραμπ έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο έντονες πολιτικές συγκρούσεις ανάμεσα σε Ευρωπαίο και Αμερικανό ηγέτη. Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς βίωσε τη σφοδρότητα της σύγκρουσης από πρώτο χέρι, ευρισκόμενος στην Ουάσινγκτον.

Το «μπλόκο» Σάντσεθ στον Τραμπ και ο… παρατηρητής Μερτς

Με το ξεκίνημα του πολέμου εναντίον του Ιράν ο Πέδρο Σάντσεθ προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ κινδύνευαν να πυροδοτήσουν ένα ντόμινο εξελίξεων με την «παράνομη» επίθεσή τους. Δεν έδωσε άδεια στις αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις να χρησιμοποιήσουν -της από κοινού- βάσεις στην Ισπανία ως ορμητήριο για νέες επιθέσεις.

Η στάση του Ισπανού πρωθυπουργού σχολιάστηκε με τον γνωστό απαξιωτικό τρόπο από τον πρόεδρο Τραμπ και απειλές με μονομερή διακοπή κάθε εμπορικής συναλλαγής Ουάσινγκτον – Μαδρίτης. Ο Γερμανός καγκελάριος δεν αντέδρασε στα λεγόμενα του Αμερικανού προέδρου, διότι, σύμφωνα με το Politico, φάνηκε ότι ήθελε να γίνει αρεστός στον «πλανητάρχη».

Ο Μερτς παράμεινε ως επί το πλείστον σιωπηλός σε όσα είπε ο Αμερικανός πρόεδρος στον Λευκό Οίκο στην κατ ιδίαν συνάντηση που είχαν. Σύμφωνα με το Politico, αυτή η «δουλοπρεπής», όπως τη χαρακτηρίζει, στάση του Γερμανού καγκελαρίου είναι στρατηγική.

Δεν θα αντέκρουσε δημοσίως τον Αμερικανό πρόεδρο, αλλά ιδιωτικά θα προσπαθούσε να τον πείσει. Η στάση αυτή έχει όμως αφήσει μια μάλλον κακή εντύπωση στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Επίσης, υπάρχουν πολιτικοί κίνδυνοι όταν κατευνάζεις και προσπαθείς να γίνεις αρεστός στον Ντόναλντ Τραμπ.

Με τον Μερτς ή με τον Σάντσεθ;

«Είναι άραγε αδύναμη η Ισπανία του Σάντσεθ που διεκδίκησε το συμφέρον της χώρας του; Και δυνατή η Γερμανία του Μερτς, που στάθηκε χλωμός και άφωνος μπροστά στις προσβολές του πλανητάρχη στο Οβάλ γραφείο;» αναρωτήθηκε ρητορικά ο Αλέξης Τσίπρας και έβαλε το δίλημμα για την Ευρώπη που θέλουμε: Με τον Μερτς ή με τον Σάντσεθ;

Τσίπρας: Ο Πέδρο Σάντσεθ δεν δρα από κάποια δήθεν αριστερή ιδεοληψία, συμφέροντα του λαού του υπερασπίζεται – Έμαθε από το πάθημα της εμπλοκής στον πόλεμο του Ιράκ

Η επίθεση του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών «είναι παράνομη και παραβιάζει τις αρχές του διεθνούς δικαίου» έσπευσε να τονίσει ο πρώην πρωθυπουργός σημειώνοντας πως αυτό λέει «απολύτως ξεκάθαρα ο Σάντσεθ» -και ο Εμανουέλ Μακρόν- εξαπολύοντας τα «βέλη» του στον Έλληνα πρωθυπουργό που σε αντίθεση με τον Ισπανό πρωθυπουργό -και τον Γάλλο πρόεδρο- «δεν τολμά ούτε να το ψελλίσει».

Ο Αλέξης Τσίπρας στο σημείο αυτό έσπευσε να θυμίσει ότι ο Ισπανός πρωθυπουργός δεν δρα από κάποια δήθεν αριστερή ιδεοληψία. Τα συμφέροντα του λαού του υπερασπίζεται.

«Γιατί έμαθε από το πάθημα της εμπλοκής της χώρας του στον πόλεμο του Ιράκ από την Ισπανική Δεξιά πριν 22 χρόνια που οδήγησε σε ένα φρικτό τρομοκρατικό χτύπημα στη Μαδρίτη, με σχεδόν 200 νεκρούς και 2000 τραυματίες».