Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν έδινε την τελευταία του συνέντευξη Τύπου στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ όταν την ομιλία του διέκοψαν δύο ακτιβιστές.

Οι ακτιβιστές συνελήφθησαν και μεταφέρθηκαν εκτός αίθουσας από τις δυνάμεις ασφαλείας, ενώ φώναζαν συνθήματα κατά της «γενοκτονίας» στη Γάζα και την αμερικάνικη υποστήριξη σε αυτή.

«Είμαι ευτυχής να απαντήσω σε ερωτήσεις όταν μας δοθεί η ευκαιρία, σας ευχαριστώ», δήλωσε ο Μπλίνκεν, καθώς ο πρώτος ακτιβιστής συνέχισε να φωνάζει για την αποστολή όπλων από τις ΗΠΑ στο Ισραήλ, όπως αναφέρει το CNN.

Δημοσιογράφοι που ήταν παρόντες στη διαδικασία κάλεσαν τον Μπλίνκεν να συνεχίσει την ομιλία του παρά τη διακοπή.

Στη συνέχεια ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ διακόπηκε ξανά από έναν ανεξάρτητο δημοσιογράφο, τον Σαμ Χουσεΐνι, που και αυτός αποβλήθηκε από την αίθουσα αφού κατήγγειλε την στήριξη των ΗΠΑ στο Ισραήλ.

«Σας παρακαλώ, κύριε, σεβαστείτε τη διαδικασία. Θα έχουμε την ευκαιρία να δεχτούμε ερωτήσεις σε λίγα λεπτά», είπε ο Μπλίνκεν, ενώ ο δημοσιογράφος μεταφέρθηκε με τη βία εκτός αίθουσας αφού αποκάλεσε τον Αμερικανό ΥΠΕΞ «εγκληματία», ενώ του φώναξε ότι «ανήκει στη Χάγη».

Δείτε βίντεο με την απομάκρυνση του δημοσιογράφου στο Χ:

Sam Husseini forcibly removed from the briefing room after interrupting Blinken’s final press conference. @TheNationalNews pic.twitter.com/xw5ulrYhPA

Reporter @samhusseini was just physically dragged from Blinken’s briefing. “Why aren’t you at The Hague?”

Remember when this sort of thing only happened in oppressive regimes and we thought it was never happen here? pic.twitter.com/qRIEmq348z

— Esheru (@EsheruKwaku) January 16, 2025