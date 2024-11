Σε μια δήλωση που θα συζητηθεί προχώρησε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν που τόνισε ότι το Ισραήλ έχει εκπληρώσει τους στόχους του στη Γάζα και ήρθε η ώρα να σταματήσει τον πόλεμο.

Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ, ο οποίος θα διατηρήσει τη θέση του μέχρι την ορκωμοσία της νέας κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ, είπε χαρακτηριστικά: «Το Ισραήλ, σύμφωνα με τα στάνταρ που έχει θέσει στον εαυτό του, έχει πετύχει τους στόχους που έχει θέσει για τον εαυτό του».

«Αυτή θα έπρεπε να είναι η ώρα να τελειώσει ο πόλεμος», σημείωσε ο Αμερικανός ΥΠΕΞ.

Ο Μπλίνκεν είπε επίσης ότι οι ΗΠΑ επιθυμούν πραγματικές και παρατεταμένες παύσεις των μαχών στη Γάζα, ώστε η βοήθεια να φτάσει στους ανθρώπους που τη χρειάζονται.

