Τζούλιαν Λένον: «Δεν είμαι μέλος του στενού κύκλου των Beatles – ποτέ δεν ήμουν»

Γεννημένος στο Λίβερπουλ, ο Τζούλιαν Λένον, 61 ετών σήμερα, ανατράφηκε σχεδόν αποκλειστικά από τη μητέρα του Σύνθια, ενώ πέρασε τα ενήλικα χρόνια του πασχίζοντας να ξεφύγει από τη σκιά του διάσημου πατέρα του, Τζον.

Ήδη υποψήφιος για Grammy τραγουδοποιός, συγγραφέας παιδικών βιβλίων, σκηνοθέτης ντοκιμαντέρ και με έντονο φιλανθρωπικό έργο, τώρα έχει περάσει στην καλλιτεχνική φωτογραφία με ένα νέο βιβλίο, το Life’s Fragile Moments (Οι εύθραυστες στιγμές της ζωής).

«Περιλαμβάνει περισσότερα από 20 χρόνια δουλειάς και ρεπορτάζ που τραβήχτηκαν κατά τη διάρκεια ταξιδιού στον κόσμο για το φιλανθρωπικό του ίδρυμα White Feather Foundation, ένα κοντινό πλάνο του ετεροθαλούς αδελφού του, Σον Λένον, που τραβήχτηκε σε περιοδεία και ειλικρινείς ματιές από έναν βασιλικό γάμο. Ζει στο Μονακό» γράφει η Χεφζιμπάχ Άντερσον στον Guardian πριν ξεκινήσει τη συνέντευξη με τον Τζούλιαν Λένον.

-Πώς ενδιαφέρθηκες για τη φωτογραφία;

Νομίζω ότι ήμουν περίπου 11 ετών όταν πήγα για πρώτη φορά στις ΗΠΑ για να δω τον μπαμπά, και είχε μια πολύ απλή καφέ δερμάτινη φωτογραφική μηχανή Polaroid που χρησιμοποιούσε αρκετά – την έχω εδώ. Ήμουν πραγματικά γοητευμένος. Αυτή η αμεσότητα ήταν συναρπαστική. Προσπάθησα να γίνω φωτογράφος με φιλμ, αλλά πάντα είχα προβλήματα – αν και έχω μεγάλη υπομονή σε ορισμένα επίπεδα, έχω ελάχιστη σε άλλες περιστάσεις. Τότε ήρθε η ψηφιακή φωτογραφία.

-Έχεις λάβει κάποια επίσημη εκπαίδευση;

Όχι, πάντα τα έκανα όλα οργανικά. Ποτέ δεν έμαθα να διαβάζω και να γράφω μουσική. Είμαι αυτοδίδακτος και το προτιμώ έτσι. Οι περισσότεροι φωτογράφοι ξέρουν ακριβώς τι επιδιώκουν- εγώ δεν ξέρω τι έχω πετύχει μέχρι να κοιτάξω αργότερα τις φωτογραφίες. Αν ήξερα τι έκανα, νομίζω ότι θα έχανα αυτή τη σπίθα, αυτή τη δημιουργικότητα.

Πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι όταν μας άφησε ο μπαμπάς, όταν ήμουν μεταξύ τριών και πέντε ετών, ήμασταν μόνο η μαμά κι εγώ

-Το εξώφυλλο του βιβλίου απεικονίζει τη Σαρλόν Γουίτστοκ, που ετοιμάζεται να παντρευτεί τον πρίγκιπα Αλβέρτο Β’ του Μονακό.

Αυτό ήταν πραγματικά παράξενο. Η Σαρλίν ήταν σε αυτό το πολύ μικρό δωμάτιο με τον κομμωτή, τη βοηθό του κομμωτή, τον μακιγιέρ, τη βοηθό του μακιγιέρ – ήταν σαν κυψέλη. Έδειχνε εντελώς ζαλισμένη και μου είπε: «Δεν είμαι σίγουρη ότι μπορώ να το κάνω αυτό». Κι εγώ είπα: «Περίμενε, τι εννοείς; Οι φωτογραφίες, ο γάμος;».Της είπα: «Ακούστε, ούτε εγώ ξέρω τι κάνω πραγματικά, αλλά αυτό είναι ιστορικό, θα γίνεις πριγκίπισσα».

-Οι εικόνες αυτού του βιβλίου είναι το είδωλό σου στον καθρέφτη;

Στην πραγματικότητα είμαι σε μερικές. Είναι σαν το «Πού είναι ο Γουάλντο», αλλά σε βερσιόν «Πού είναι ο Τζουλς»;

-Οι λεζάντες δίνουν πολλά στοιχεία και έχουν μεγάλη έκταση. Υπάρχει περίπτωση να γράψεις απομνημονεύματα;

Αρχίζω να το κάνω. Ένιωσα ότι θα ήταν ωραίο να πω την δική μου πλευρά της ιστορίας, αλλά δεν πρόκειται να είναι το συνηθισμένο αυτοβιογραφικό βιβλίο. Θέλω κάτι που να βασίζεται περισσότερο στην τέχνη και τα συναισθήματα.

Πάντα είχα να αντιμετωπίσω το «ο γιος του Τζον Λένον, ο γιος του Τζον Λένον»… για όνομα του Θεού

-Τι σε κάνει να προχωράς;

Πάντα είχα να αντιμετωπίσω το «ο γιος του Τζον Λένον, ο γιος του Τζον Λένον»… για όνομα του Θεού. Είπα, αυτό που πρέπει να κάνω για μένα, πρώτα απ’ όλα, είναι να φτιάξω το δικό μου έργο, ένα θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορώ να σταθώ, που κανείς δεν μπορεί να μου το πάρει. Και συνεχίζω να το κάνω. Δεν είναι για να κάνω επίδειξη, είναι απλά για να αποδείξω στον εαυτό μου ότι μπορώ πραγματικά να κάνω αυτά τα πράγματα. Δεν με ενδιαφέρει να πολεμήσω τις απόψεις των άλλων.

-Το τελευταίο σου άλμπουμ ήταν το Jude το 2022. Έχεις κάποιο νέο μουσικό πρότζεκτ στα σκαριά;

Συγκρότησα μια μπάντα στα τέλη του περασμένου έτους και έκανα κάποιες πρόβες στο Λος Άντζελες και έμεινα έκπληκτος με το πόσο υπέροχα ακουγόμασταν. Η ιδέα ήταν να χτυπήσουμε μερικά από τα αμερικανικά late-night τηλεοπτικά σόου και τους Graham Norton και Jools Holland, αλλά δυστυχώς κανείς δεν με δέχτηκε, οπότε αυτό ήταν μια μικρή απογοήτευση. Δεν λέω ότι αφήνω τη μουσική πίσω μου, αλλά αυτό με ράγισε, και ακόμα με ραγίζει.

Δεν είχαμε καμία σχέση με τους Beatles ή τον μπαμπά. Τον επισκεπτόμουν μερικές φορές, αλλά ήμασταν πολύ μακριά

-Πώς σχολιάζεις την πρόσφατη αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος για τους Beatles;

Σκέφτομαι το Get Back του Peter Jackson, το ανακαινισμένο Let It Be, το Beatles ’64 του Martin Scorsese… Είναι κάτι καινούργιο για μένα τις περισσότερες φορές. Δεν ανήκω στον στενό κύκλο των Beatles -ποτέ δεν ανήκα. Πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι όταν μας άφησε ο μπαμπάς, όταν ήμουν μεταξύ τριών και πέντε ετών, ήμασταν μόνο η μαμά κι εγώ, και δεν είχαμε καμία σχέση με τους Beatles ή τον μπαμπά. Τον επισκεπτόμουν μερικές φορές, αλλά ήμασταν πολύ μακριά. Είμαι ευγνώμων που ο Σον και εγώ τα πάμε καλά – είμαστε τα καλύτερα φιλαράκια και μου λέει ό,τι μπορεί, αλλά τα πράγματα είναι αρκετά μυστικά στο μέτωπο των Beatles.

-Αυτό πρέπει να σε κάνει να αισθάνεται παράξενα ακόμα και τώρα.

Εξαιρετικά παράξενα, αλλά δεν είμαι αναστατωμένος γι’ αυτό. Προτιμώ να είμαι ενθουσιασμένος και εντυπωσιασμένος από αυτό που έκαναν και συνεχίζουν να κάνουν οι Beatles. Ως θαυμαστής, είμαι το ίδιο περίεργος με όλους τους άλλους, αν και πιάνω τον εαυτό μου να λέει, πώς είναι δυνατόν να υπάρχει άλλη μια ταινία των Beatles;

-Φαίνεσαι εξαιρετικά αισιόδοξος. Πώς το καταφέρνεις;

Νομίζω ότι ήταν η μαμά… βλέποντας πώς διαχειρίστηκε ό,τι της συνέβη με αγάπη, χάρη και θετικότητα. Είδα ότι αυτός είναι ο μόνος δρόμος προς τα εμπρός. Παίρνεις τον ανώτερο δρόμο, γίνεσαι καλύτερος άνθρωπος και προσπαθείς να μάθεις από όλες τις αηδίες που συναντάς. Αναμφίβολα, είχα τις στιγμές μου με κατάθλιψη και ακόμα αντιμετωπίζω πολύ σοβαρό άγχος κατά καιρούς, αλλά ο μόνος τρόπος είναι να σπρώξεις τον εαυτό σου να το ξεπεράσει. Το να κυλιέσαι στο πάτωμα δεν ωφελεί – το έχω περάσει αυτό, το έχω κάνει αυτό.

*Το βιβλίο του Τζούλιαν Λένον Life’s Fragile Moments (Οι εύθραυστες στιγμές της ζωής) κυκλοφορεί από τις εκδόσεις teNeues.

*Με στοιχεία από theguardian.com | Αρχική Φωτό: Τζον και Τζούλιαν Λένον (YouTube)