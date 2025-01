Οι Ταξιαρχίες Αλ-Κουντς, το ένοπλο τμήμα της Παλαιστινιακής Ισλαμικής Τζιχάντ, ανακοίνωσαν ότι η ιατρική ομάδα της οργάνωσης αντιμετώπισε την απόπειρα αυτοκτονίας ενός από τους ομήρους που κρατούν.

Το περιστατικό φαίνεται να έγινε πριν από τρεις ημέρες.

«Καταφέραμε να σώσουμε τη ζωή του κρατούμενου μετά την απόπειρα αυτοκτονίας που έκανε λόγω της ψυχολογικής του κατάστασης. Η ψυχολογική κατάσταση του κρατούμενου επιδεινώθηκε αφού η κυβέρνηση (σ.σ. του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν) Νετανιάχου έθεσε νέους όρους που οδήγησαν στην αποτυχία της απελευθέρωσης του», δήλωσε ο στρατιωτικός εκπρόσωπος της Παλαιστινιακής Ισλαμικής Τζιχάντ, Αμπού Χάμζα.

Ο κρατούμενος, που αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει, επρόκειτο να απελευθερωθεί στο πλαίσιο της πρώτης φάσης της προτεινόμενης συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός, στην οποία θα ανταλλάσσονταν όμηροι που κρατούνται στη Γάζα με Παλαιστίνιους κρατούμενους που είναι φυλακισμένοι σε ισραηλινές φυλακές, όπως γράφει το Al Jazeera.

«Μετά την απόπειρα αυτοκτονίας του κρατούμενου, οι Ταξιαρχίες Aλ-Κουντς αποφάσισαν να αυστηροποιήσουν τα μέτρα ασφαλείας και προστασίας των κρατουμένων», δήλωσε ο Αμπού Χάμζα.

⭕ The Israeli captive who attempted suicide was due to be released in the first phase of the prisoner exchange deal.

⭕ In response to this incident, the group has decided to strengthen security and safety measures for the captives.

— Quds News Network (@QudsNen) January 2, 2025