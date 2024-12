«Κάθε καθυστέρηση στις διαπραγματεύσεις μπορεί να τους κοστίσει τη ζωή» λένε συγγενείς των Ισραηλινών ομήρων

Μια μέρα μετά που η αντιπροσωπεία του Ισραήλ επέστρεψε από το Κατάρ για διαβουλεύσεις, συγγενείς των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα έκαναν δηλώσεις από την Πλατεία των Ομήρων στο Τελ Αβίβ, ζητώντας να κλειστεί συμφωνία με τη Χαμάς όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.

Ο Σιρ Σίγκελ, του οποίου ο πατέρας Κιθ Σίγκελ είναι όμηρος από τις 7 Οκτωβρίου και είχε απαχθεί από το κιμπούτς Κφαρ Αζά, προειδοποιεί ότι δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο, καθώς οι αιχμάλωτοι βρίσκονται για δεύτερο χειμώνα σε άθλιες συνθήκες.

«Από τις ιστορίες της μητέρας μου και των άλλων ομήρων που επιστρέφουν, αλλά και σύμφωνα με όλους τους επαγγελματίες, είναι απολύτως σαφές ότι οι απαχθέντες δεν έχουν χρόνο», τόνισε.

«Πρέπει να τους επιστρέψουμε στην πατρίδα τους πριν από τον σκληρό χειμώνα στις σήραγγες», σημείωσε.

Η Λίσαϊ Μιράν, σύζυγος του ομήρου Όμρι Μιράν, είπε ότι οποιαδήποτε συμφωνία για τους ομήρους πρέπει να περιλαμβάνει όλους τους αιχμαλώτους στη Γάζα.

«Αυτό το τρομερό ταξίδι που κάνουμε πρέπει να τελειώσει. Όλοι πρέπει να επιστρέψουν ώστε να ξεκινήσει η περίοδος της επούλωσης», τόνισε.

«Έχει περάσει πάνω από ένας χρόνος από την τελευταία συμφωνία και τώρα είναι η ώρα για μια νέα που θα περιλαμβάνει όλους και στην οποία θα είναι σαφές πότε και πώς θα επιστρέψει ο τελευταίος όμηρος», υπογράμμισε.

Δείτε σχετικό βίντεο:

Families of Hostages Speak in Tel Aviv Ahead of Protest 🇮🇱 | Amaravati Today Live#Hostages #IsraelProtest #TelAviv #DefenceMinistry #FamilyStatement #IsraeliProtest https://t.co/l1YIv7N9Cp

— Amaravati Today (@amaravati_today) December 25, 2024