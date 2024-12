Ηθοποιός, σκηνοθέτης, παραγωγός και… ιερέας – Ο Ντένζελ Ουάσινγκτον προσέθεσε μια νέα ιδιότητα στο βιογραφικό του

Ο Ντένζελ Ουάσινγκτον πρόσθεσε έναν νέο ρόλο στο μακρύ βιογραφικό του. Το Σάββατο, ο ηθοποιός της ταινίας «Μονομάχος ΙΙ» βαπτίστηκε στο ναό Kelly Temple στη Νέα Υόρκη και έλαβε την άδεια του ιερέα, σύμφωνα με το Page Six.

Κατά τη διάρκεια της βάπτισης, ο Ουάσινγκτον, για το πόσο σημαντική είναι η πίστη στο Θείο για τον ίδιο πριν βυθιστεί στο νερό.

Τι δήλωσε σχετικά ο Ντένζελ Ουάσινγκτον

«Μου πήρε λίγο χρόνο, αλλά τελικά είμαι εδώ», είπε, σύμφωνα με τον Αρχιεπίσκοπο Κρίστοφερ Μπράιαντ.

«Αν [ο Θεός] μπορεί να το κάνει αυτό για μένα, δεν υπάρχει τίποτα που δεν μπορεί να κάνει για εσάς. Ο ουρανός είναι κυριολεκτικά το όριο». H τελευταία φράση ( The sky is the limit) χρησιμοποιείται μεταφορικά στην αγγλική γλώσσα για να δηλώσει πως όλα είναι πιθανά να συμβούν αν προσπαθεί κανείς.

Τα σχόλια της συζύγου του για την απόφασή του

Η σύζυγος του πρωταγωνιστή του «Training Day», Πολέτα Ουάσινγκτον, μίλησε επίσης για το πόσο περήφανη ήταν για τον επί 41 χρόνια σύζυγό της που έκανε αυτό το μεγάλο βήμα στη θρησκεία του.

«Σαράντα έξι χρόνια μετά, εδώ στέκομαι ακόμα δίπλα του, όπως μόνο ο Θεός θα ήθελε», είπε η ηθοποιός, ενώ ο σύζυγός της καθόταν στα σκαλιά του άμβωνα και φαινόταν να σκουπίζει τα δάκρυά του.

«Γι’ αυτό είμαι πολύ περήφανη για σένα. Είσαι η επικεφαλής του σπιτιού μας και έχεις δώσει ένα εξαιρετικό παράδειγμα στα παιδιά μας», συμπλήρωσε η σύζυγος του διάσημου ηθοποιού.

Προηγούμενες αναφορές του Ντένζελ Ουάσινγκτον στη θρησκεία

Η βάπτιση του ηθοποιού της ταινίας «Equalizer» έρχεται περισσότερο από ένα μήνα αφότου μίλησε για τη θρησκεία στο Χόλιγουντ.

«Όταν με βλέπετε, βλέπετε το καλύτερο που θα μπορούσα να κάνω με αυτά που μου έδωσε ο Κύριος και Σωτήρας μου. Δεν φοβάμαι», δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο Esquire τον Νοέμβριο.

«Δεν με νοιάζει τι σκέφτεται ο καθένας. Βλέπετε, μιλώντας για το κομμάτι του φόβου – δεν μπορείς να μιλάς έτσι και να κερδίζεις Όσκαρ. Δεν μπορείς να μιλάς έτσι και να διασκεδάζεις. Δεν μπορείς να το λες αυτό σε αυτή την πόλη», πρόσθεσε ο βραβευμένος με Όσκαρ.

«Είμαι ελεύθερος τώρα. Δεν συζητιέται σε αυτή την πόλη. Δεν είναι της μόδας. Δεν είναι σέξι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι οι άνθρωποι στο Χόλιγουντ δεν το πιστεύουν», είπε ο Ουάσινγκτον.

Ενώ κλείνοντας είπε: «Δεν ξέρω λοιπόν πόσοι άλλοι ηθοποιοί έχουν πίστη. Δεν έκανα καμία δημοσκόπηση. Πώς θα μπορούσα να το μάθω αυτό; Θέλω να πω, δεν υπάρχουν συναντήσεις ηθοποιών στην εκκλησία στις οποίες έχω πάει».

*Πηγή: Page Six