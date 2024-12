Δραματική η κατάσταση στη Γάζα - Οικογένειες ψάχνουν καθημερινά στα σκουπίδια για να φάνε, καταγγέλλει η UNRWA

Η Λουίζ Γουότεριτζ, εκπρόσωπος της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες, URWA, ανάρτησε ένα βίντεο που αποτυπώνει τη δραματική κατάσταση στη Χαν Γιουνίς στη νότια Γάζα.

Η εκπρόσωπος της UNRWA, ανάμεσα σε άλλα, λέει: «Εδώ, στη Χαν Γιουνίς, υπάρχει ένας σωρός σκουπιδιών περίπου 1 km². Κάθε μέρα βλέπουμε παιδιά, ζώα και οικογένειες να ψάχνουν στα σκουπίδια, αναζητώντας υπολείμματα τροφής για να φάνε ή υλικά για να καούν για να ζεσταθούν.

Πάνω από 1.000 τόνοι σκουπιδιών συσσωρεύονται καθημερινά και δεν έχουν πού να πάνε. Τον περασμένο μήνα, η UNRWA συνέβαλε σε πάνω από το 60% της συνολικής ποσότητας των απορριμμάτων που συλλέχθηκαν, αλλά όπως συμβαίνει με όλα στη Γάζα, αυτό δεν είναι καθόλου αρκετό».

Η Γουότεριτζ προσθέτει: «Τα σκουπίδια συνεχίζουν να συσσωρεύονται και μας απαγορεύεται συνεχώς η πρόσβαση σε χώρους υγειονομικής ταφής για να τα απομακρύνουμε μακριά από τα σημεία όπου βρίσκουν καταφύγιο οι οικογένειες. Οι σωροί των σκουπιδιών είναι ψηλότεροι από μένα. Βρίσκονται ανάμεσα στις σκηνές των ανθρώπων. Είναι ανάμεσα στα καταφύγια. Και υπάρχουν έντομα, υπάρχουν αρουραίοι, υπάρχουν τρωκτικά, όλα εμφανίζονται σε αυτές τις περιοχές, μεταδίδουν ασθένειες, προκαλούν προβλήματα υγείας στον πληθυσμό, προκαλούν προβλήματα υγείας στα παιδιά.

Αυτό είναι το επίπεδο απελπισίας που έχουμε. Είναι Δεκέμβριος. Οι άνθρωποι ζουν εκτεθειμένοι εδώ και πάνω από έναν χρόνο. Με πόσους ακόμα τρόπους πρέπει να δείξουμε πόσο απάνθρωπη είναι η κατάσταση εδώ. Δεν είναι μόνο η φρίκη των βομβών και των χτυπημάτων. Είναι η επιβαλλόμενη δυστυχία δύο εκατομμυρίων ανθρώπων που συνεχίζουν να είναι παγιδευμένοι εδώ, αναγκασμένοι να υποφέρουν καθώς κάθε βασική ανάγκη συνεχίζει να μην καλύπτεται».

Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο:

«Piles of rubbish are higher than me. They’re between people’s tents and among the shelters»

With the war raging across the #Gaza Strip, @UNWateridge says people have been living in misery for 14 months.

«How many more ways do we need to show how inhumane the situation is?» pic.twitter.com/fA46WT4w5T

— UNRWA (@UNRWA) December 22, 2024