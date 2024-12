Στο Ισραήλ, οι «Γυναίκες στα Λευκά» κηρύσσουν ειρηνική επανάσταση κατά του Νετανιάχου

Το χρονόμετρο στην ιστοσελίδα «Φέρτε τους σπίτι τώρα» μετράει πια πάνω από 420 ημέρες, ενώ στο Ισραήλ η λαϊκή υπομονή για το θέμα των ομήρων στη Λωρίδα της Γάζας έχει προ πολλού εξαντληθεί απέναντι στις μεθοδεύσεις της ακροδεξιάς κυβέρνησης Νετανιάχου.

Δυναμικές, συχνά επεισοδιακές λόγω βίαιης καταστολής και μέχρι πρότινος υπό περιορισμούς ένεκα του πολέμου στον Λίβανο, οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις που οργανώνονται εδώ και μήνες κάθε Σάββατο φαντάζουν με «φωνή βοώντος εν τη ερήμω».

Η πιο πρόσφατη, που οργανώθηκε σε διάφορες πόλεις του Ισραήλ μετά την κατάπαυση του πυρός με τη λιβανέζικη σιιτική οργάνωση Χεζμπολάχ, συνέπεσε με τη συμπλήρωση ενός χρόνου απο τη μια και μοναδική έως σήμερα συμφωνία προσωρινής κατάπαυσης του πυρός στη μαρτυρική Γάζα, με την τότε ταυτόχρονη απελευθέρωση 240 Παλαιστίνιων κρατουμένων από το Ισραήλ και 105 γυναικόπαιδων και ξένων υπηκόων που κρατούσε η Χαμάς.

Έκτοτε, οι διαπραγματεύσεις έχουν αποτύχει.

«Ο Νετανιάχου και οι ακροδεξιοί εταίροι του βιάζονται να ασφαλτοστρώσουν τους δρόμους και να δημιουργήσουν οικισμούς εποίκων [στη Γάζα], ακριβώς πάνω από τα κεφάλια των ομήρων που σαπίζουν στα τούνελ της Χαμάς», τόνισε στην ομιλία της σε συγκέντρωση στο Τελ Αβίβ η μητέρα ενός ομήρου.

«Η πλειοψηφία των πολιτών θέλει τους ομήρους πίσω στο σπίτι, ακόμη και με τίμημα τον τερματισμό του πολέμου, δεν έχετε εντολή να τους θυσιάσετε», ανέφερε -απευθυνόμενος οιονεί στον Ισραηλινό πρωθυπουργό- ο πατέρας άλλων δύο ομήρων.

Με τις ηχηρές εκκλήσεις να πέφτουν πάντως εδώ και 14 μήνες στο κενό, μια νέα πρωτοβουλία πολιτών του Ισραήλ, με επικεφαλής μητέρες αιχμαλώτων της Χαμάς, επιλέγει τώρα μια νέα μορφή διαμαρτυρίας.

Ζητούμενο παραμένει η επιστροφή των 101 ομήρων -ζώντων και νεκρών- στις οικογένειές τους το συντομότερο δυνατό.

Today in the 🤍 of TLV outside @Likud_Party HQ, a silent, peaceful, women-led protest called «Mishmeret 101,» or «Shift 101» in English.

The silence screams- Bring the remaining 101 hostages home. NOW @bringhomenow @VivianBercovici pic.twitter.com/SV8a45OIFb

— State of Tel Aviv (@StateofTLV) November 29, 2024