Η Χαμάς έδωσε στις 30 Νοεμβρίου στη δημοσιότητα ένα βίντεο όπου εμφανίζεται ένας Ισραηλοαμερικανός όμηρος.

Ο Ένταν Αλεξάντερ μιλά στα αγγλικά απευθυνόμενος στον εκλεγμένο πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και στα εβραϊκά στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου ΖΗΤΏΝΤΑς να εξασφαλίσουν την απελευθέρωσή του.

Ο νεαρός εμφανίζεται στο βίντεο να ζητά από τους Ισραηλινούς να ασκήσουν πίεση στην κυβέρνηση για την απελευθέρωσή του και όλων των ομήρων που κρατούνται ακόμη αιχμάλωτοι στη Γάζα.

Περίπου οι μισοί από τους 101 ξένους και Ισραηλινούς ομήρους που κρατούνται ακόμη στη Λωρίδα της Γάζας πιστεύεται ότι είναι ακόμη ζωντανοί.

Όλοι εκτός από τέσσερις απήχθησαν στην επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Statement from the Hostage Family Forum (@bringhomenow), after Hamas releases a proof of life video of hostage Edan Alexander:

«The shocking video of Edan, an American-Israeli citizen, is definite proof that despite all the rumors – there are living hostages and they are… pic.twitter.com/q1vxXFuszS

— Eylon Levy (@EylonALevy) November 30, 2024