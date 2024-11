Υψηλόβαθμο στέλεχος της Χαμάς χαιρέτισε σήμερα τη συμφωνία εκεχειρίας που σύναψαν το Ισραήλ με τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο και πρόσθεσε ότι το παλαιστινιακό κίνημα είναι επίσης «έτοιμο» για μια εκεχειρία με τον ισραηλινό στρατό στη Λωρίδα της Γάζας.

«Η ανακοίνωση της εκεχειρίας στον Λίβανο είναι μια νίκη και μια μεγάλη επιτυχία της αντίστασης», δήλωσε στο AFP το στέλεχος αυτό του πολιτικού γραφείου της Χαμάς.

«Η Χαμάς είναι έτοιμη για μια συμφωνία εκεχειρίας και μια σοβαρή συμφωνία ανταλλαγής κρατουμένων», πρόσθεσε.

Hamas is ready to reach a ceasefire in the #Gaza Strip, a senior official in the Palestinian group says, hailing the ceasefire that took hold in Lebanon.https://t.co/PWKNqCwnXw

