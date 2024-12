Αντιδράσεις για την επίσκεψη Γκάλαντ στην Ουάσινγκτον παρά το ένταλμα σύλληψης

Ο βουλευτής του Λικούντ και απολυμένος από τον Μπενιαμίν Νετανιάχου υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκαλάντ, θα αναχωρήσει την Κυριακή για την Ουάσινγκτον, με τις πρώτες αντιδράσεις από οργανώσεις να έχουν ήδη αρχίσει.

Για τους Γιοάβ Γκάλαντ και Μπενιαμίν Νετανιάχου, έχουν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για εγκλήματα πολέμου και θα μπορούσε να τεθεί υπό κράτηση εάν υπάρξει κάποια δυσλειτουργία ή απειλή κατά τη διάρκεια της πτήσης και το αεροπλάνο αναγκαστεί να προσγειωθεί σε μια ευρωπαϊκή χώρα που τολμά να εφαρμόσει την απόφαση του δικαστηρίου.

Ο πρώην υπουργός Άμυνας αναμένεται να συναντηθεί με τους ανώτερους αξιωματούχους της κυβέρνησης Μπάιντεν με τους οποίους συνεργάστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου, σύμφωνα με το δελτίο ειδήσεων του καναλιού 12, μεταξύ των οποίων ο υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν, ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας Τζέικ Σάλιβαν και ο ειδικός απεσταλμένος για τον Λίβανο Άμος Χόχσταϊν.

Υπάρχουν δύο σενάρια για την επίσκεψη αυτήν: Το ένα σενάριο αναφέρει πως αποτελεί αποχαιρετιστήρια μομφή από την κυβέρνηση Μπάιντεν προς τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και το άλλο είναι πως οι ΗΠΑ θέλουν πληροφορίες για τα ανοιχτά μέτωπα από άτομο που εμπιστεύονται.

Yoav Gallant is an openly racist mass murderer who described all Palestinians in Gaza as human animals and then spent a year starving and slaughtering them. The only international trip he should take is a flight to The Hague to answer the charges against him.

Although our… pic.twitter.com/GT7I1LQM2X

— CAIR National (@CAIRNational) November 30, 2024