Τι δυσκόλεψε τον Κρίστοφερ Νόλαν στο «Dune: Part Two»;

Ο Κρίστοφερ Νόλαν συντόνισε πρόσφατα μια συζήτηση στο FYC με τον Ντενί Βιλνέβ μετά την προβολή της ταινίας «Dune: Part Two» και μίλησε με ενθουσιασμό για την αγάπη του για το sequel, χαρακτηρίζοντάς το «θαυμάσια δουλειά». Ο βραβευμένος με Όσκαρ έρχεται να προστεθεί σε ονόματα όπως ο Στίβεν Σπίλμπεργκ και άλλοι κορυφαίοι σκηνοθέτες που επαινούν το «Dune: Part Two», το οποίο είναι μια από τις κορυφαίες υποψήφιες ταινίες της Warner Bros. για Όσκαρ αυτή τη σεζόν.

Christopher Nolan tells Denis Villeneuve that «Dune 2» is «a miraculous job of adaptation.» But he jokes: «Usul, Muad’Dib, Paul, Lisan al Gaib. How many f*cking names can you give one character and expect us to keep up with it?»https://t.co/bm3ddtRzi9

— Variety (@Variety) November 28, 2024