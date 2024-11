Πόσους σταρ μπορεί να φέρει βόλτα ο Κρίστοφερ Νόλαν; Όλα όσα ξέρουμε για τη μυστηριώδη νέα ταινία του

Αν κάποιος έβαζε αυτή την ερώτηση στον Κρίστοφερ Νόλαν, τότε η απάντηση θα ήταν «sky is the limit». Και είναι αποφασισμένος να το αποδείξει στη νέα ταινία – υπερπαραγωγή που ετοιμάζει, καθώς κάθε μέρα που περνάει ένα νέο όνομα εμφανίζεται. Τελευταίο, αυτό της Σαρλίζ Θερόν, που ανακοινώθηκε πριν από λίγες ημέρες.

Charlize Theron will star in Christopher Nolan’s upcoming movie at Universal.

The Oscar winner joins a cast that includes Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong’o and Robert Pattinson. https://t.co/QMzLi9MRGk pic.twitter.com/ZYIq2K0m1U

— Variety (@Variety) November 25, 2024