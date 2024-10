Κρίστοφερ Νόλαν: Ο Joker του Χιθ Λέτζερ ήταν εμπνευσμένος από ένα έργο του Φράνσις Μπέικον

Ο Joker βρίσκεται στα φώτα της δημοσιότητας αυτή την περίοδο και μάλλον όχι για τους λόγους που θα ήθελαν οι δημιουργοί του. Η κυκλοφορία της ταινίας «Joker: Folie à Deux» δέχθηκε πολλά αρνητικά σχόλια, τόσο από τους κριτικούς όσο και από τους θεατές, προκαλώντας την απογοήτευση της Lady Gaga.

Ωστόσο, από το πουθενά, και ένας άλλος Joker ήρθε στο προσκήνιο το βράδυ της Τρίτης: αυτός του Χιθ Λέτζερ, κατά πολλούς ο κορυφαίος ever. Και όλα αυτά χάρη στον Κρίστοφερ Νόλαν, τον άνθρωπο που δημιούργησε την τριλογία του «Σκοτεινού Ιππότη» και χάρισε στον αδικοχαμένο ηθοποιό έναν από τους κορυφαίους ρόλους της ζωής του.

Ο 54χρονος Άγγλος σκηνοθέτης βρέθηκε στα εγκαίνια της έκθεσης «Francis Bacon: Human Presence» στην Εθνική Πινακοθήκη Πορτρέτων του Λονδίνου και εκεί αποκάλυψε ότι ο Joker του Χιθ Λέτζερ εμπνεύστηκε σε ένα έργο του Φράνσις Μπέικον.

