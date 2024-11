Ο στρατός του Ισραήλ έκανε γνωστό μέσω της πλατφόρμας Χ ότι εντόπισε «τρομοκρατική δραστηριότητα» σε μια εγκατάσταση που, όπως ισχυρίστηκε, ανήκει στη Χεζμπολάχ και φιλοξενεί πυραύλους μεσαίου βεληνεκούς στο νότιο Λίβανο, εξαπελύοντας χτυπήματα παρά την εκεχειρία.

«Η απειλή ματαιώθηκε από την επίθεση ενός μαχητικού αεροσκάφους», δήλωσε ο στρατός, προσθέτοντας ότι οι δυνάμεις του έχουν αναπτυχθεί στο νότιο Λίβανο «ενεργώντας και ματαιώνοντας» αυτό που χαρακτηρίζει ως παραβιάσεις της εκεχειρίας που τέθηκε σε ισχύ νωρίς χθες, σύμφωνα με το Al Jazeera.

Πρόκειται για ένα από τα πολλά περιστατικά σήμερα και χθες κατά τα οποία οι ισραηλινές δυνάμεις πυροβόλησαν εναντίον τοποθεσιών στο νότιο Λίβανο.

BREAKING: Israeli army says it struck southern Lebanon with a «fighter jet attack.»

