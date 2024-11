Τουλάχιστον 15 υποστηριζόμενοι από την Άγκυρα Σύροι μαχητές σκοτώθηκαν την Κυριακή, καθώς Κούρδοι μαχητές διείσδυσαν στο έδαφός τους στο βόρειο τμήμα της χώρας, όπως δήλωσε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Άλλες πηγές αναφέρουν πως οι υποστηριζόμενοι από την Τουρκία στρατιώτες, χτύπησαν πρώτοι με πυρά πυροβολικού σε κουρδικές περιοχές.

Μαχητές των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF), που ελέγχουν εκτάσεις στα βορειοανατολικά της χώρας, «διείσδυσαν σε θέσεις των μαχητών που υποστηρίζονται από την Τουρκία» (Συριακός Δημοκρατικός Στρατός, πρώην Ελεύθερος Συριακός Στρατός υποστηριζόμενος από την Τουρκία) στην ύπαιθρο του Χαλεπιού, ανέφερε το Παρατηρητήριο, το οποίο διαθέτει δίκτυο πηγών στο εσωτερικό της Συρίας.

«Οι δύο πλευρές ενεπλάκησαν σε βίαιες συγκρούσεις» στις οποίες σκοτώθηκαν 15 από τους μαχητές που υποστηρίζονται από την Άγκυρα, ανέφερε το Παρατηρητήριο. Υπάρχουν άγνωστες απώλειες και από την πλευρά των Κούρδων μαχητών.

Ανταποκριτής του AFP στο βόρειο τμήμα της Συρίας δήλωσε ότι οι συγκρούσεις έγιναν κοντά στην πόλη αλ Μπαμπ, όπου οι αρχές δήλωσαν ότι τα σχολεία θα ανασταλούν τη Δευτέρα λόγω της βίας.

🇸🇾⚡- SDF rocket and artillery attacks against positions held by SNA-backed forces, west of al-Bab, northern Syria. pic.twitter.com/yx4GgtWMk7

Οι SDF είναι μια υποστηριζόμενη από τις ΗΠΑ δύναμη που πρωτοστάτησε στις μάχες κατά της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος στα τελευταία προπύργιά της στη Συρία πριν από την εδαφική της ήττα το 2019.

Κυριαρχείται από τις κουρδικές Μονάδες Προστασίας του Λαού (YPG), που θεωρούνται από την Άγκυρα παρακλάδι του παράνομου Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (PKK), το οποίο ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση στην Άγκυρα. Οι Κούρδοι του SDF αρνήθηκαν όμως κάθε ανάμειξη με την επίθεση στην Άγκυρα.

Τα τουρκικά στρατεύματα και οι συμμαχικές αντάρτικες παρατάξεις ελέγχουν εκτάσεις της βόρειας Συρίας μετά από διαδοχικές διασυνοριακές επιθέσεις από το 2016, οι περισσότερες από τις οποίες στόχευαν τις SDF.

#Syria / #Turkey 🇸🇾🇹🇷: ‘Free Syrian Army’ (#TFSA) carried out attacks against Syrian Democratic Forces (#SDF) positions in Al-Bab, #Aleppo.

TFSA militants seemingly used multiple Turkish-made 122mm MKE-R122 HE artillery rockets with a range of 20 km. pic.twitter.com/N2nKcwK0Rs

— Military Observer (@MilitaryObs2222) November 24, 2024