Συνάντηση Ερντογάν με τον πρωθυπουργό του Ιράκ για Κουρδικό και Συρία

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό του Ιράκ Μοχάμεντ Σιά Αλ Σουντανί την1η Νοεμβρίου, στην Κωνσταντινούπολη.

Η συνάντηση των δύο ηγετών πραγματοποιήθηκε σε μία κρίσιμη συγκυρία, ιδιαίτερα όσον αφορά το Κουρδικό και τις εξελίξεις στη γειτονική Συρία.

Όπως έγινε γνωστό από την τουρκική προεδρία, στην ατζέντα των συνομιλιών βρέθηκαν οι διμερείς σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και Ιράκ, περιφερειακά και παγκόσμια ζητήματα.

Αναφερόμενος στο Κουρδικό και την παρουσία του ΡΚΚ στο Βόρειο Ιράκ, ο Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι οι τρομοκρατικές οργανώσεις συνιστούν κίνδυνο για την ασφάλεια τόσο της Τουρκίας όσο και του Ιράκ.

Τόνισε ότι η καταπολέμηση όλων των τρομοκρατικών οργανώσεων χωρίς εξαιρέσεις θα συμβάλει στην ειρήνη και τη σταθερότητα και των δύο χωρών και ότι «τα θετικά βήματα που κάνει η ιρακινή κυβέρνηση στον αγώνα κατά της τρομοκρατικής οργάνωσης PKK ικανοποιούν την Τουρκία».

Σύμφωνα με το CNN Turk στη συνάντηση Ερντογάν – Αλ Σουντανί έγινε αξιολόγηση των δράσεων σχετικά με το «Μνημόνιο για τη στρατιωτική συνεργασία, την ασφάλεια και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας», που υπέγραψαν οι δύο πλευρές τον περασμένο Αύγουστο.

Στο πλαίσιο αυτό τέθηκε επί τάπιτος η δημιουργία ενός κοινού συντονιστικού κέντρου για την ασφάλεια, η αλλαγή του καθεστώτος της περιοχής Μπασίκα και η δημιουργία ενός κοινού κέντρου εκπαίδευσης και συνεργασίας.

President @RTErdogan received Prime Minister Mohammed Shia Al Sudani of Iraq, who is paying a visit to Türkiye, at Vahdettin Mansion in Istanbul. pic.twitter.com/j01cU5P6z9

— Presidency of the Republic of Türkiye (@trpresidency) November 1, 2024