O Τραμπ θέλει ο κυβερνήτης της Φλόριντα να διορίσει τη νύφη του γερουσιάστρια

Ο Ρον Ντε Σάντις θα έχει την ευκαιρία να βάλει μια άλλη σφραγίδα στην πολιτειακή πολιτική με έναν μεγάλο διορισμό, αν ο γερουσιαστής Μάρκο Ρούμπιο γίνει υπουργός Εξωτερικών. Αλλά ένα μεγάλο ερώτημα κρέμεται πάνω από αυτή την ευκαιρία: Πόσο πολύ θέλει ο εκλεγμένος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ να γίνει η νύφη του, η Λάρα, γερουσιαστής των ΗΠΑ, αναρωτιέται το NBC;

Ο Ντε Σάντις, όπως και κάθε κυβερνήτης της Φλόριντα, έχει τη δυνατότητα να διορίσει μονομερώς το πρόσωπο που θα καλύψει μια κενή θέση στη Γερουσία, κάτι που μπορεί να έρθει στο προσκήνιο μετά την είδηση της Δευτέρας για τον αναμενόμενο διορισμό του Ρούμπιο από τον Τραμπ για την ηγεσία του υπουργείου Εξωτερικών.

Ο Τραμπ θα μπορούσε ακόμη να αλλάξει γνώμη, προειδοποίησαν τρεις πηγές που γνωρίζουν τη διαδικασία επιλογής, οι οποίες δήλωσαν ότι η απόφαση δεν θα είναι οριστική έως ότου ο εκλεγμένος πρόεδρος προβεί σε επίσημη ανακοίνωση.

Αλλά αν η θέση του Ρούμπιο στη Γερουσία αδειάσει, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο Ντε Σάντις θα αντιμετωπίσει τουλάχιστον κάποια πίεση από την ομάδα του Τραμπ για να διορίσει έναν υποψήφιο που θέλουν, ο οποίος θα είναι σχεδόν σίγουρα η Λάρα Τραμπ, σύμφωνα με επτά άτομα που παρακολουθούν τις διαβουλεύσεις γύρω από την πιθανή κενή θέση. Το επιβεβαιώνουν άλλωστε πολλά αμερικανικά μέσα.

Wow.

Lara Trump says Americans at the southern border should “get guns, arm up & be ready” to take “matters into their own hands”.

Vigilante justice & mob violence is the official Trump family platform. pic.twitter.com/IUSYunFAA3

— Nick Knudsen 🇺🇸 (@NickKnudsenUS) June 13, 2021