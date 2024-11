Το FBI εμπόδισε ιρανικό σχέδιο δολοφονίας του Τραμπ μέρες πριν τις εκλογές

Το υπουργείο Δικαιοσύνης απήγγειλε την Παρασκευή ποινικές κατηγορίες σχετικά με μια αποτυχημένη απόπειρα ιρανικών δυνάμεων να δολοφονήσουν τον εκλεγμένο πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ πριν από τις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου.

Η ποινική δίωξη που κατατέθηκε στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν υποστηρίζει ότι ένας ανώνυμος αξιωματικός της παραστρατιωτικής Φρουράς της Επανάστασης του Ιράν έδωσε εντολή σε έναν συνδετικό κρίκο τον περασμένο Σεπτέμβριο να καταστρώσει ένα σχέδιο παρακολούθησης και τελικά δολοφονίας του Τραμπ.

