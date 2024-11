Ιράν: «Δεν μας αφορά καθόλου το αποτέλεσμα των αμερικανικών εκλογών»

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε ότι το αποτέλεσμα των αμερικανικών εκλογών δεν έχει καμία σημασία για τη χώρα του, σύμφωνα με αναφορές στα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Νωρίτερα ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ είναι μια ευκαιρία για μια νέα κυβέρνηση να «αναθεωρήσει τις λανθασμένες προσεγγίσεις του παρελθόντος».

