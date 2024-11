Το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας της κυβέρνησης του Ιράκ τόνισε σήμερα ότι αναφορές πως το Ιράν σχεδιάζει να εξαπολύσει επίθεση από το ιρακινό έδαφος εναντίον του Ισραήλ, αποτελούν πρόσχημα για να δικαιολογηθούν τυχόν επιθέσεις εναντίον του Ιράκ.

Το σχόλιο αυτό από τον εκπρόσωπο των ιρακινών ενόπλων δυνάμεων Γιαχία Ρασούλ έγινε ως απάντηση σε δημοσίευμα του Axios στις 31 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το οποίο οι ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν ότι το Ιράν σχεδιάζει να εξαπολύσει επίθεση από το ιρακινό έδαφος εναντίον του Ισραήλ.

Israeli intelligence suggests Iran is preparing to attack Israel from Iraqi territory in the coming days, possibly before the U.S. presidential election. https://t.co/CQtZliGSZX

— Axios (@axios) October 31, 2024