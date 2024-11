«Μια εκεχειρία θα μπορούσε να επηρεάσει την απάντηση μας στο Ισραήλ» λέει το Ιράν

Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε σήμερα ότι μια ενδεχόμενη κατάπαυση του πυρός μεταξύ των συμμάχων της Τεχεράνης και του Ισραήλ θα μπορούσε να έχει επιρροή στην απάντηση της χώρας του στα πλήγματα που δέχτηκε από το Ισραήλ στις 26 Οκτωβρίου.

«Εάν το Ισραήλ δεχθεί μια εκεχειρία και σταματήσει να σφαγιάζει τους καταπιεσμένους και αθώους πληθυσμούς του Λιβάνου και τη Γάζα, αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει την ένταση και τη φύση της απάντησής μας», δήλωσε, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Το Ισραήλ είναι σε πόλεμο με τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο και με την παλαιστινιακή Χαμάς στη Γάζα, δυο κινήματα που είναι σύμμαχοι της Τεχεράνης.

«Το Ιράν δεν θα αφήσει καμία επίθεση κατά της κυριαρχίας και της ασφάλειάς του αναπάντητη», πρόσθεσε ο πρόεδρος Πεζεσκιάν.

